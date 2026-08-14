Ο νεαρός κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τη σύγκρουση, ενώ η κάμερα που είχε τοποθετήσει στο κράνος του κατέγραψε καρέ-καρέ το επικίνδυνο περιστατικό.

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής στη Λίμνη Πλαστήρα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με βυτιοφόρο που επιχείρησε προσπέραση μέσα σε στροφή και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Ο νεαρός κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τη σύγκρουση, ενώ η κάμερα που είχε τοποθετήσει στο κράνος του κατέγραψε καρέ-καρέ το επικίνδυνο περιστατικό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο 25χρονος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και αποκάλυψε πως, αν βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, πιθανότατα δεν θα είχε τον χρόνο να αντιδράσει.

«Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο»

Ο μοτοσικλετιστής ανέφερε πως εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμος, χωρίς όμως να έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τον κίνδυνο.

«Προσπάθησα πραγματικά να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβαινε. Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο. Όταν είδα αργότερα το βίντεο από την κάμερα, κατάλαβα ότι τη γλίτωσα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή», είπε.

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Όπως εξήγησε, κινούνταν μέσα σε στροφή και είχε στραμμένη την προσοχή του στην απέναντι λωρίδα, προκειμένου να αντιληφθεί έγκαιρα τυχόν κίνδυνο. Τότε είδε το βυτιοφόρο να πλησιάζει ένα αυτοκίνητο και να επιχειρεί προσπέραση.

«Την τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα ελάχιστο χώρο για να κινηθώ. Κατάφερα να το αποφύγω οριακά», ανέφερε.

Ο 25χρονος παραδέχθηκε ότι αμέσως μετά το περιστατικό δεν είχε αντιληφθεί πόσο κοντά είχε βρεθεί στον θάνατο.

«Ήταν σαν να μην είχα μυαλό εκείνη την ώρα. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκεφτόμουν τίποτα», περιέγραψε.

Η κάμερα στο κράνος κατέγραψε τα πάντα

Η επικίνδυνη στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα που είχε τοποθετήσει στο κράνος του ο νεαρός μοτοσικλετιστής.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κάμερα επειδή δημιουργεί ερασιτεχνικά βίντεο για το YouTube.

«Δεν κυκλοφορώ ποτέ χωρίς κάμερα. Είχα βγει βόλτα με σκοπό να κάνω ένα βίντεο για το κανάλι μου και γι’ αυτό είχα μαζί μου κάμερα και μικρόφωνο», εξήγησε.

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Ο ίδιος αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το βίντεο κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, προκειμένου να αναδείξει τους κινδύνους μιας προσπέρασης σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού στα social media, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου.

Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αφού προηγουμένως ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές.

Στο βίντεο, το βυτιοφόρο φαίνεται να κινείται σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με τον 25χρονο.

Ο μοτοσικλετιστής αντέδρασε άμεσα, μετακινήθηκε όσο μπορούσε και κατάφερε να αποφύγει το βυτιοφόρο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.