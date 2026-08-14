Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 1,686 εκατ. ευρώ, από 1,592 εκατ. ευρώ το 2024.

Ελαφρά υποχώρηση του κύκλου εργασιών, αλλά αισθητή ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η V+O Διαφημιστική Συμβουλευτική. Οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 19,641 εκατ. ευρώ, έναντι 19,844 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση περίπου 1%. Το κόστος πωλήσεων περιορίστηκε στα 8,264 εκατ. ευρώ από 8,357 εκατ. ευρώ και το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 11,377 εκατ. ευρώ, έναντι 11,487 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 1,686 εκατ. ευρώ, από 1,592 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 1,446 εκατ. ευρώ από 1,236 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από φόρους 262.310 ευρώ τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 1,183 εκατ. ευρώ, έναντι 754.469 ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο περίπου 57%. Το EBITDA, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε σε 1,613 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, τα έξοδα διοίκησης περιορίστηκαν σε 5,210 εκατ. ευρώ από 5,269 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης σε 4,491 εκατ. ευρώ από 4,542 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν σε 132.254 ευρώ, ενώ τα έσοδα από συμμετοχές και επενδύσεις αυξήθηκαν στις 136.000 ευρώ από 85.000 ευρώ. Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα μειώθηκαν στις 245.889 ευρώ από 358.903 ευρώ.

Στον ισολογισμό, το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε στα 12,308 εκατ. ευρώ από 15,433 εκατ. ευρώ. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 11,621 εκατ. ευρώ, με τις εμπορικές απαιτήσεις στα 7,590 εκατ. ευρώ, τα δουλευμένα έσοδα στα 2,155 εκατ. ευρώ και τα λοιπά απαιτητά ποσά στις 703.648 ευρώ. Αισθητή ήταν η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία περιορίστηκαν σε 1,173 εκατ. ευρώ από 3,255 εκατ. ευρώ. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 686.497 ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 9,794 εκατ. ευρώ από 12,603 εκατ. ευρώ. Τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια περιορίστηκαν σε 2,961 εκατ. ευρώ από 3,604 εκατ. ευρώ και οι εμπορικές υποχρεώσεις σε 5,771 εκατ. ευρώ από 6,392 εκατ. ευρώ.

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Η καθαρή θέση της V+O διαμορφώθηκε σε 2,514 εκατ. ευρώ, από 2,830 εκατ. ευρώ το 2024, με μετοχικό κεφάλαιο 370.590 ευρώ, υπέρ το άρτιο 75.667 ευρώ και αποθεματικά 141.890 ευρώ. Η υποχώρηση της καθαρής θέσης συνδέεται και με διανομή μερίσματος 1,5 εκατ. ευρώ μέσα στη χρήση, παρά τα κέρδη των 1,183 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η διοίκηση δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη, έχοντας θέσει ως στόχους την αύξηση του τζίρου, τη βελτίωση του μικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους και την επέκταση σε νέες αγορές και δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.