Πυρηνικοί αντιδραστήρες τίθενται εκτός λειτουργίας, αγρότες συγκομίζουν τις σοδειές τους στις 3 τα ξημερώματα και εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα κλείνουν νωρίτερα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναγκάζουν την Ευρώπη να λάβει δραστικά μέτρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια οικονομία που ήδη βρίσκεται υπό πίεση από τους αμερικανικούς δασμούς, τον ανταγωνισμό από την Κίνα και το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Πυρηνικοί αντιδραστήρες και χαμηλή στάθμη ποταμών

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρουμανίας Nuclearelectrica άρχισε την Πέμπτη να αποσυνδέει από το ηλεκτρικό δίκτυο τον μοναδικό αντιδραστήρα της που βρίσκεται σε λειτουργία, λόγω της ιστορικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη, τα νερά του οποίου είναι απαραίτητα για την ψύξη του εξοπλισμού. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την πληροφορία στο CNN.

Η Ρουμανία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ενεργειακής ανάγκης για όλο τον Αύγουστο και έχει ζητήσει από επιχειρήσεις και νοικοκυριά να περιορίσουν εθελοντικά την κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με το Reuters.

Αντίστοιχα, η Γαλλία και η Ουγγαρία έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας λόγω της χαμηλής στάθμης των ποταμών και των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα, η ξηρασία τροφοδοτεί καταστροφικές και δαπανηρές πυρκαγιές και μειώνει τις αποδόσεις των καλλιεργειών, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα.

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Το κόστος του καύσωνα στην οικονομία

Το φετινό καλοκαίρι με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να κοστίσει στην ευρωπαϊκή οικονομία 180 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ και περίπου στο σύνολο της οικονομικής ανάπτυξης που αναμένεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με εκτίμηση της ολλανδικής Triodos Bank.

«Η χαμηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας είναι πιθανό να έχει τον μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο, μαζί με τις διαταραχές στη γεωργία, την ενέργεια και τις μεταφορές», ανέφερε η τράπεζα σε έκθεσή της αυτόν τον μήνα.

Μεγάλες περιοχές της Ευρώπης βιώνουν αυτή την εβδομάδα το πέμπτο κύμα καύσωνα του έτους, ενώ περιοχές της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες. Το νέο κύμα ζέστης ακολουθεί τους θερμότερους Ιούνιο και Ιούλιο που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus.

Στο Παρίσι, οι ακραίες θερμοκρασίες ανάγκασαν τους υπεύθυνους να κλείσουν νωρίτερα τον Πύργο του Άιφελ και το μουσείο του Λούβρου.

Ξηρά ποτάμια και νυχτερινή συγκομιδή

Ο Δούναβης δεν είναι ο μόνος σημαντικός ευρωπαϊκός ποταμός που στερεύει εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Ρήνου - σημαντικού εμπορευματικού διαύλου για βιομηχανικά προϊόντα, όπως ο χάλυβας και τα χημικά - μπορεί να μειώσει κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας φέτος, σύμφωνα με οικονομολόγους της ING.

Η BASF, ο γερμανικός κολοσσός χημικών, δήλωσε ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτελέσει παραγγελίες για ορισμένες χημικές ενώσεις, καθώς η χαμηλή στάθμη του Ρήνου έχει περιορίσει την προμήθεια βασικών πρώτων υλών.

«Μεταφέρουμε ποσότητες με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φορτηγά και τρένα», ανέφερε η εταιρεία στο CNN, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιεί περισσότερα πλοία ειδικά σχεδιασμένα για να κινούνται σε ρηχά νερά.

Την ίδια ώρα, στην Αγγλία, η οικογενειακή φάρμα Rookery Farm συγκομίζει τις καλλιέργειές της στις 3 τα ξημερώματα, ώστε να διασφαλίσει ότι περιέχουν επαρκή υγρασία.

«Η συγκομιδή γίνεται συχνότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να πληρούνται τα ποιοτικά πρότυπα που απαιτούν οι πελάτες μας», δήλωσε η αγρότισσα Έλενορ Γκίλμπερτ σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.

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Ανησυχία για τις τιμές του φυσικού αερίου

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα, αυξάνονται παράλληλα οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο ενεργειακής κρίσης τον χειμώνα. Σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν την Τρίτη γεμάτα κατά 59%, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τον μέσο όρο για την εποχή και αντίστοιχο με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι του 2021, όταν η Ρωσία είχε αρχίσει να περιορίζει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

«Ανησυχώ πραγματικά», δήλωσε η Αν-Σοφί Κορμπό, ερευνήτρια στο Center on Global Energy Policy του Πανεπιστημίου Κολούμπια, αναφερόμενη στη δυνατότητα της ΕΕ να αναπληρώσει τα μειωμένα αποθέματά της.

«Ελάχιστα φορτία έχουν εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ… και όλα κατευθύνονται προς την Ασία», δήλωσε στο CNN.

Το καλοκαίρι αποτελεί για την Ευρώπη την κατεξοχήν περίοδο για την αποθήκευση φυσικού αερίου ενόψει των ψυχρότερων χειμερινών μηνών, όταν οι τιμές είναι συχνά σημαντικά υψηλότερες. Ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, περιορίζοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι και τα εναπομείναντα φορτία, όπως αυτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιθανότερο να κατευθυνθούν προς την Ασία παρά προς την Ευρώπη, καθώς η ζήτηση εκεί είναι ιδιαίτερα ισχυρή και οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές.

Ωστόσο, αυτή «δεν είναι κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2022», δήλωσε ο Κρίστοφ Χάλσερ, ανώτερος αναλυτής για το φυσικό αέριο και το LNG στη Rystad Energy, αναφερόμενος στις ιστορικά υψηλές τιμές που καταγράφηκαν στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Έκτοτε, η Ευρώπη έχει μειώσει σημαντικά τόσο τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου - το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έφτανε μέσω αγωγών - όσο και τη συνολική κατανάλωσή της.

«Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σήμερα περίπου 20% χαμηλότερη σε σχέση, για παράδειγμα, με το 2021», δήλωσε ο Χάλσερ στο CNN.

Ο Μάσιμο Ντι Οντοάρντο, αντιπρόεδρος έρευνας για το φυσικό αέριο και το LNG στη Wood Mackenzie, εκτιμά επίσης ότι η Ευρώπη θα αποφύγει ένα σοβαρό σενάριο ελλείψεων ενέργειας και διακοπών ηλεκτροδότησης.

Ο κίνδυνος ελλείψεων είναι «υπερεκτιμημένος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα για να «αγοράσει την έξοδό της» από μια τέτοια κατάσταση.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν ανησυχητικά υψηλές.

Η τιμή του συμβολαίου αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη διαμορφώθηκε την Τετάρτη στα 61 ευρώ (70 δολάρια) ανά μεγαβατώρα, αρκετά υψηλότερα από τα 32 ευρώ (37 δολάρια) που είχαν καταγραφεί την ίδια ημέρα το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Intercontinental Exchange.

«Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η Ευρώπη θα πρέπει να ανησυχεί πραγματικά για το ενδεχόμενο να μην ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, καθώς αυτό θα οδηγούσε τις τιμές σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Ντι Οντοάρντο.

Με πληροφορίες από CNN