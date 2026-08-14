Ο ετήσιος μεικτός μισθός του Βασίλειου Ψάλτη αυξάνεται από τις 750.000 ευρώ στο 1,25 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 500.000 ευρώ ή 66,7%.

Στα 1,25 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται για το 2026 ο ετήσιος μεικτός μισθός του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλειου Ψάλτη, μετά την αναπροσαρμογή των αποδοχών του που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας χορήγησε την προβλεπόμενη ειδική άδεια για την αναπροσαρμογή του ετήσιου μεικτού μισθού και την αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης του CEO, στο πλαίσιο των διατάξεων για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Με τη νέα απόφαση, ο ετήσιος μεικτός μισθός του Βασίλειου Ψάλτη αυξάνεται από τις 750.000 ευρώ στο 1,25 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 500.000 ευρώ ή 66,7%. Η αναπροσαρμογή έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Πριν από τη λήψη της απόφασης, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και έκθεση αξιολόγησης της Korn Ferry, με ημερομηνία 24 Απριλίου 2026.

«Δίκαιη και εύλογη»

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκριτικά στοιχεία για τις αμοιβές διευθυνόντων συμβούλων ευρωπαϊκών τραπεζών παρόμοιου μεγέθους και εύρους δραστηριοτήτων με την Alpha Bank. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η διάμεσος του ετήσιου μεικτού μισθού για CEO στην ομάδα σύγκρισης ανέρχεται σε 1,025 εκατ. ευρώ, ενώ το 75ο εκατοστημόριο διαμορφώνεται στα 1,255 εκατ. ευρώ.

Ο νέος μισθός των 1,25 εκατ. ευρώ τοποθετεί, επομένως, τον CEO της Alpha Bank πολύ κοντά στο 75ο εκατοστημόριο της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής αγοράς αναφοράς. Η επιλογή συνδέεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με την οποία οι αμοιβές για ρόλους υψηλής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης ηγετικής ομάδας, μπορούν να τοποθετούνται σε αυτό το επίπεδο.

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Η Korn Ferry κατέληξε ότι η προτεινόμενη αναπροσαρμογή είναι «δίκαιη και εύλογη» για την τράπεζα και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι η αξιολόγηση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, στις 875.000 ευρώ διαμορφώνεται για το 2026 ο ετήσιος μεικτός μισθός του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, μετά την αναπροσαρμογή που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Ο ετήσιος μισθός του Deputy CEO αυξάνεται από τις 570.000 ευρώ στις 875.000 ευρώ, δηλαδή κατά 305.000 ευρώ ή περίπου 53,5%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη στις 29 Απριλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και αξιολόγησης της Korn Ferry.

Για τον καθορισμό της αμοιβής, η Korn Ferry έλαβε υπόψη τη μισθολογική σχέση μεταξύ CEO και Deputy CEO σε συγκρίσιμους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αμοιβή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου κινείται συνήθως στο 70%-80% εκείνης του CEO, με το ποσό των 875.000 ευρώ να κρίνεται δίκαιο και εύλογο.