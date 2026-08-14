Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα - Ποια δρομολόγια δεν γίνονται από το λιμάνι του Πειραιά.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 8 και τα 9 μποφόρ, έχουν ανατρέψει τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, με ακυρώσεις και τροποποιήσεις να βρίσκονται σε ισχύ και την κατάσταση να παραμένει μεταβαλλόμενη. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους.

Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν από Πειραιά

Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το ΛΣ και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.894 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών-οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να φθάνουν τους 7.632 επιβάτες. Από αυτούς, 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkodlvaj5z7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μόνο προς Μαρμάρι από Ραφήνα

Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 16:00.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkohmjw9atw9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Απαγορευτικό στο Λαύριο

Ακόμη, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έως τις 16:00.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkoeblvnbz0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυξημένη κίνηση χθες Πέμπτη

Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.