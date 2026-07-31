Στρατηγικό βάρος δίνει πλέον η τράπεζα στη μετάβαση σε ένα ενιαίο μοντέλο «Universal Business Banking», το οποίο θα συνδυάζει χρηματοδότηση, Transaction Banking, Επενδυτική Τραπεζική, Κεφαλαιαγορές, Trade Finance και διασυνοριακές υπηρεσίες.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την κερδοφορία να ξεπερνά ήδη το μισό του ετήσιου στόχου και τη διοίκηση να προχωρά σε αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 500 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση, ενώ μόνο στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 275 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφθασαν τα 853 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 7%, με την αύξηση των χορηγήσεων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων να στηρίζει τις επιδόσεις.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η εικόνα των προμηθειών, με τα σχετικά έσοδα να ανέρχονται στα 326 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 34% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένου του μερίσματος της PRODEA, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 23,7%, με ώθηση από την επενδυτική τραπεζική, τις χρηματιστηριακές εργασίες, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τις χορηγήσεις. Συνολικά, τα λειτουργικά έσοδα της Alpha Bank έφθασαν τα 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης της οικονομίας, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, εκ των οποίων τα 1,6 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο. Τα ενήμερα δάνεια πλησίασαν τα 40 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 14,3%. Με την επίδοση αυτή, η Alpha Bank έχει ήδη καλύψει το 87% του ετήσιου στόχου πιστωτικής επέκτασης για το 2026.

Τα συνολικά κεφάλαια πελατών διαμορφώθηκαν στα 87,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 14%, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατέγραψαν άνοδο 43,5%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, RoTBV, διαμορφώθηκε στο 14%, ενώ ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 14,3%, μετά την πρόβλεψη για τη διανομή μερίσματος.

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H διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026

Μετά τις επιδόσεις του εξαμήνου, η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026 στα 0,41 ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 0,40 ευρώ. Ο νέος στόχος αντιστοιχεί σε αύξηση 13% σε σύγκριση με τα 0,36 ευρώ του 2025.

Παράλληλα, η Alpha Bank αύξησε την πρόβλεψη διανομής προς τους μετόχους στα 273 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τον στόχο για payout ratio 55% των κερδών. Σχεδιάζεται ενδιάμεση διανομή περίπου 124 εκατ. ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων, ποσό κατά 12% υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή διανομή.

Στρατηγικό βάρος δίνει πλέον η τράπεζα στη μετάβαση σε ένα ενιαίο μοντέλο «Universal Business Banking», το οποίο θα συνδυάζει χρηματοδότηση, Transaction Banking, Επενδυτική Τραπεζική, Κεφαλαιαγορές, Trade Finance και διασυνοριακές υπηρεσίες. Στο νέο μοντέλο κομβικό ρόλο αναμένεται να έχουν η AXIA, ενισχύοντας τις δυνατότητες στην επενδυτική τραπεζική και τις κεφαλαιαγορές, καθώς και η συνεργασία με τη UniCredit, μέσω της οποίας διευρύνεται η διεθνής εμβέλεια του ομίλου.

Ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, επισήμανε ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αποτυπώνουν το εύρος και τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και την απόδοση των επενδύσεων που έχουν γίνει για τον μετασχηματισμό της Alpha Bank. Η επόμενη σημαντική ημερομηνία για την τράπεζα είναι ο Νοέμβριος, όταν στο Investor Day αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο τριετές επιχειρηματικό πλάνο και οι βασικοί άξονες ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την επόμενη περίοδο.