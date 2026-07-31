«Όσο είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κόμμα έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, για τα οποία εξαπέλυσε επίθεση, χθες, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1.

Για τη δήλωση «δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες» της εκπρόσωπου Τύπου της ΕΛΑΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχουν τέσσερα σημεία τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

«Το πρώτο σημείο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνεια της. Δεύτερον, επί των ημερών της προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δέκα χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Αντίθετα, όσο είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κόμμα έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφέροντας χαρακτηριστικά την μετακόμιση των γραφείων του κόμματος. Μάλιστα, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «άδικους» για κάποιον που «δεν έχει δανειστεί ούτε ένα ευρώ», όπως επανέλαβε στη συνέχεια.

«Τρίτον, το κόμμα της ΕΛΑΣ έχει έναν πρόεδρο που είχε φορτώσει στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100-120 δισεκατομμύρια ευρώ», σημείωσε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ καταλήγοντας σημείωσε πως «οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παρά προοδευτικές είναι».

Για τις δηλώσεις Μιχαηλίδου και την επίθεση Σαμαρά

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό μίλησε για τις δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου αλλά και για τις κατηγορίες του Αντώνη Σαμαρά κατά της ΝΔ περί «woke ατζέντας» και αποδόμησης «του θεσμού της ελληνικής οικογένειας».

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«Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται πρώτο θέμα στην δική μου ατζέντα θα είναι η στήριξη οικογένειας», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο λόγος είναι επειδή και ο ίδιος με τη σύζυγό του είναι γονείς, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειας. «Για εμένα η στήριξη της οικογένειας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε μιλώντας για το δημογραφικό ζήτημα. «Αν συνεχίσουμε έτσι η Ελλάδα θα αρχίσει να χάνεται».

«Προσέξτε», συνέχισε «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στους ανθρώπους που έχουν οικογένεια, που θέλουν να κάνουν οικογένεια».

«Δεν μειώνω άλλα ζητήματα, όπως τα περί συμπερίληψης», τόνισε «αλλά προτεραιότητα είναι η στήριξη της παραδοσιακής οικογένειας», είπε.

«Αστεία τα περί ιδιωτικοποίησης του νερού»

Ερωτηθείς για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το νερό, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «αστείες» και «εκτός τόπου και χρόνου» τις κατηγορίες που εξαπολύει η αντιπολίτευση περί ιδιωτικοποίησης τονίζοντας πως είναι «εντελώς ψευδή».

«Ενισχύουμε τις δημόσιες υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Οι περιοχές θα εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ».

Για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης επισήμανε πως: «Μέσα σε μια εβδομάδα είπαν θα πουλήσουμε τα αρχαία μνημεία ακόμα και την ακρόπολή» χαρακτηρίζοντας «κωμικοτραγικά» τα σχόλια και προσθέτοντας ότι τα κόμματα «επανάφεραν το κοσκινάκι της υποτιθέμενης ιδιωτικοποίησης του νερού που ισχύει το εντελώς αντίθετο».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως το 50-60% του νερού χάνεται από διαρροές, ενώ οι φορείς που διαχειρίζονται τα ύδατα είναι 735. Παράλληλα, είπε πως υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν νερό, με τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης το στηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή.

«Θα συνεχίζουμε να έχουμε το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη», είπε απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τις αυξήσεις.

Ακρίβεια και Στεγαστικό

Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Σίγουρα οι πολίτες δικαιολογημένα ζητάνε περισσότερα. Διανύουμε την πιο επίμονη και παρατεταμένη περίοδο πληθωρισμού. Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι οι αυξήσεις εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και ορατές από τις αυξήσεις των τιμών».

Αναφερόμενος στο στεγαστικό, τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα. «Έχουμε πάρει μια σειρά πρωτοβουλιών για να ανοίξουν τα ακίνητα», είπε.

Μάλιστα, σημείωσε πως ο ίδιος έχει προτείνει πιο τολμηρά μέτρα για τον άνοιγμα των κατοικιών, ώστε να είναι ασύμφορο για έναν ιδιοκτήτη να έχει κλειστό σπίτι. «Αν μας τιμήσουν οι πολίτες στην επόμενη τετραετία», είπε.