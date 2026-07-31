Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι για την υποχρεωτική αργία του Δεκαπενταύγουστου 2026.

Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά και η έλευση του Αυγούστου σηματοδοτεί και επίσημα την τελική ευθεία για την μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή, την αργία του Δεκαπενταύγουστου. Οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν ολοκληρώσει ήδη τις θερινές τους άδειες αδημονούν για το «Πάσχα» του καλοκαιριού ως είθισται να χαρακτηρίζεται ο Δεκαπενταύγουστος, μια γιορτή σημαντική για τους ορθόδοξους καθώς τιμάται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια φέτος τα ημερολογιακά τερτίπια φέρνουν την αργία Σάββατο με τον εορτασμό της να συνδυάζεται παραδοσιακά με μαζική έξοδο των εκδρομέων σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Αν και δεν ευνοεί τη δημιουργία τριημέρου για όσους εργάζονται με πενθήμερο πρόγραμμα παρ' όλα αυτά, αρκετοί αναμένεται να αξιοποιήσουν ημέρες κανονικής άδειας ώστε να παρατείνουν τις διακοπές τους και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες ξεκούρασης.

Η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από την Τήνο και την Πάρο μέχρι την Κεφαλονιά, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, την Κρήτη και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου, οι ναοί γεμίζουν πιστούς, ενώ παραδοσιακά πανηγύρια, λιτανείες, συναυλίες και τοπικές εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για πολλούς, ο Δεκαπενταύγουστος είναι την κορύφωση του ελληνικού καλοκαιριού.

Δεκαπενταύγουστος: Πώς πληρώνεται η υποχρεωτική αργία

Καθώς βρισκόμαστε στο «κατώφλι» του Δεκαπενταύγουστου, υπενθυμίζεται πως η «μεγαλύτερη Θεομητορική εορτή» ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες. Κατά τη διάρκεια της αργίας αυτής, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες. Ακολουθούν τα όσα πρέπει να γνωρίζουμε ως προς την αμοιβή της:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν το σύνηθες ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

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Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι:

Ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας δεν είναι νόμιμος.

Σε περίπτωση που η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.

Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.