Σε ολόκληρη την ΕΕ, η ηλικία συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2,1 χρόνια για τους άνδρες και 2,6 χρόνια για τις γυναίκες.

Η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξηθεί από τα 64,7 στα 66,9 έτη για τους άνδρες και από τα 64 στα 66,6 έτη για τις γυναίκες έως τα τέλη της δεκαετίας του 2060.

Περίπου τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών αναμένεται να αυξήσουν το όριο συνταξιοδότησης για τους άνδρες, ενώ τα τρία τέταρτα θα το αυξήσουν για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Euronews με δεδομένα 32 χωρών, οι άνδρες θα αντιμετωπίσουν υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης σε 21 χώρες και οι γυναίκες σε 24.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, η ηλικία συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2,1 χρόνια για τους άνδρες και 2,6 χρόνια για τις γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Pensions at a Glance 2025».

Η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024 και σε όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας σε ηλικία 22 ετών την ίδια χρονιά και αναμένεται να βγουν στη σύνταξη στα τέλη της δεκαετίας του 2060.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης παραμένει μια κοινή στρατηγική για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων χωρίς τη μείωση των συντάξεων», αναφέρει η έκθεση.

«Εναλλακτικά, η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης των εισφορών ή της μείωσης των παροχών», προσθέτει.

Πού θα αυξηθούν περισσότερο τα όρια συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2024, το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι τα 67 έτη και καταγράφεται στη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ολλανδία. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι τα 64,7 έτη.

Η Τουρκία αποτελεί μεγάλη εξαίρεση, με ηλικία συνταξιοδότησης τα 52 έτη. Ακολουθούν η Ελλάδα, η Σλοβενία και το Λουξεμβούργο με 62 έτη.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία έχει το υψηλότερο όριο για τους άνδρες, τα 66,2 έτη, ενώ η Γαλλία το χαμηλότερο, τα 64,3.

Πού θα φτάσει η ηλικία συνταξιοδότησης των ανδρών

Σε επίπεδο ΕΕ, οι άνδρες που μπήκαν στην αγορά εργασίας στα 22 τους χρόνια το 2024 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν κατά μέσο όρο στα 66,9 έτη, περίπου το 2069.

Η Δανία θα έχει το υψηλότερο όριο για τους άνδρες, στα 74 έτη. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2060, το όριο θα φτάσει τα 71 έτη στην Εσθονία και τα 70 στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Κύπρο.

Το χαμηλότερο όριο θα παραμείνει στα 62 έτη στη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.



Μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, οι άνδρες στην Ιταλία θα βρεθούν αντιμέτωποι στο μέλλον με το υψηλότερο ηλικιακό όριο για συνταξιοδότηση, τα 70 έτη, ακολουθούμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο (68) και τη Γερμανία (67). Στη Γαλλία και την Ισπανία το όριο θα παραμείνει στα 65 έτη.

13 επιπλέον χρόνια εργασίας για τους άνδρες στην Τουρκία - Στα 66 έτη οι Έλληνες

Οι άνδρες στην Τουρκία θα αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, καθώς το όριο συνταξιοδότησης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13 χρόνια, από τα 52 στα 65.

Η Δανία θα σημειώσει αύξηση επτά ετών, ενώ ακολουθούν η Εσθονία, η Ιταλία, η Σλοβακία και η Κύπρος, όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να... κολλήσουν ένσημα για επιπλέον πέντε χρόνια.

Στη Σουηδία η ηλικία συνταξιοδότησης των ανδρών θα αυξηθεί κατά τέσσερα χρόνια, φτάνοντας τα 70, ενώ στην Ελλάδα θα φτάσει τα 66. Στην Ολλανδία θα αυξηθεί κατά τρία χρόνια, στα 70, και στη Φινλανδία στα 68.

Αύξηση τουλάχιστον δύο ετών προβλέπεται επίσης στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το όριο θα φτάσει τα 68 έτη, καθώς και στην Τσεχία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο (67).

Στη Γερμανία και τη Γαλλία οι αυξήσεις θα είναι μικρότερες του ενός έτους, ενώ σε αρκετές άλλες χώρες δεν αναμένεται αλλαγή.

Πού θα είναι υψηλότερα τα όρια συνταξιοδότησης για τις γυναίκες;

Στις γυναίκες, η Δανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν σήμερα τα υψηλότερα όρια, στα 67 έτη. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι τα 64.

Η Τουρκία έχει μακράν το χαμηλότερο όριο για τις γυναίκες, στα 49 έτη, ενώ ακολουθεί η Πολωνία με 60 έτη.

Στην ΕΕ, οι γυναίκες που ξεκίνησαν να εργάζονται στα 22 τους το 2024 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν κατά μέσο όρο στα 66,6 έτη - δηλαδή 2,6 χρόνια αργότερα από όσες συνταξιοδοτήθηκαν το 2024.

Όπως και στους άνδρες, η Δανία στο μέλλον θα έχει το υψηλότερο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης για τις γυναίκες, στα 74 έτη. Στην Εσθονία προβλέπεται να φτάσει τα 71, ενώ στην Ιταλία τα 70. Οι γυναίκες στην Ολλανδία, τη Σουηδία και την Κύπρο θα συνταξιοδοτούνται στα 70.

Στην ΕΕ, στα τέλη της δεκαετίας του 2060 η Πολωνία θα συνεχίσει να έχει το χαμηλότερο όριο για τις γυναίκες, στα 60 έτη.



Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, οι γυναίκες στην Ιταλία θα έχουν το υψηλότερο όριο, στα 70 έτη, ακολουθούμενες από εκείνες στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 68.

Στη Γερμανία θα φτάσει τα 67, ενώ στη Γαλλία και την Ισπανία θα παραμείνει στα 65.

Η Τουρκία θα σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση για τις γυναίκες, κατά 14 χρόνια, από τα 49 στα 63.

Η γήρανση του πληθυσμού πιέζει τα συνταξιοδοτικά συστήματα

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι οι πληθυσμοί θα γηράσκουν γρήγορα τα επόμενα 25 χρόνια. Για κάθε 100 άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 33 το 2025 σε 52 το 2050. Το 2000 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν μόλις 22.

Με πληροφορίες από Euronews.com