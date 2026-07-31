Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρόνος κατά τον οποίο τελέστηκε η παράβαση, καθώς από αυτόν εξαρτάται το ύψος του προστίμου.

Νέες διευκρινίσεις για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις για παραβάσεις σχετικές με τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) δίνει η ΑΑΔΕ, αποσαφηνίζοντας τόσο τα ποσά των κυρώσεων όσο και τον χρόνο τέλεσης και παραγραφής των παραβάσεων.

Με τη νέα εγκύκλιο Ε.2044/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απόκτησης, μεταβολής ή παύσης χρήσης ΦΗΜ. Παράλληλα, παρέχονται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις μη διαφύλαξης των φορολογικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούνται από αυτούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρόνος κατά τον οποίο τελέστηκε η παράβαση, καθώς από αυτόν εξαρτάται το ύψος του προστίμου. Για μη υποβολή δήλωσης από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το πρόστιμο ανέρχεται σε 600 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα και σε 900 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό, με δυνατότητα συμβιβασμού στο ένα τρίτο. Τα ίδια ποσά προβλέπονται για παραβάσεις που τελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015, χωρίς να αναφέρεται η ίδια δυνατότητα συμβιβασμού.

Για τη μη υποβολή δήλωσης κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά, ωστόσο, η κύρωση αυξάνεται σημαντικά και διαμορφώνεται στα 500 ευρώ. Στις περιπτώσεις μη υποβολής, το πρόστιμο επιβάλλεται ανά ΦΗΜ, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συνολική επιβάρυνση μιας επιχείρησης όταν η παράβαση αφορά περισσότερους φορολογικούς μηχανισμούς.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024 προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 το ποσό ανεβαίνει στα 500 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, όπως προκύπτει και από τον αναλυτικό πίνακα της εγκυκλίου, το πρόστιμο επιβάλλεται ανά δήλωση και όχι ανά φορολογικό μηχανισμό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ΦΗΜ που περιλαμβάνονται σε αυτή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει επίσης τον χρόνο τέλεσης των συγκεκριμένων παραβάσεων και την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλει τα σχετικά πρόστιμα, επιχειρώντας να δώσει ενιαίες οδηγίες για την αντιμετώπιση παλαιών και νεότερων υποθέσεων.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ, τηλεφωνικά στο 1521 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 20:00, ή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.