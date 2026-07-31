Η εταιρεία δεν αποδέχθηκε το πρόστιμο και προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ζητώντας την ακύρωσή του και υποστήριξε ότι δεν υπήρχε υπαιτιότητά της.

Μέχρι και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν θαλάσσιες εκδρομές και περιηγήσεις με σκάφη φτάνουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, με τις φορολογικές αρχές να στρέφουν την προσοχή τους στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και στην ορθή καταγραφή των πληρωμών με κάρτα.

Μία χαρακτηριστική υπόθεση αφορά εταιρεία με αντικείμενο τις «υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας», στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, καθώς ο έλεγχος αποκάλυψε ότι συγκεκριμένο POS της επιχείρησης δεν ήταν διασυνδεδεμένο με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που βρισκόταν σε χρήση.

Να ξεκαθαριστεί πως το POS δεν ήταν γενικά «αδήλωτο» ή μονίμως ασύνδετο. Είχε εμφανιστεί ως διασυνδεδεμένο από το 2024, αλλά στον επιτόπιο έλεγχο πάνω στο τουριστικό σκάφος δεν ήταν συνδεδεμένο με την ταμειακή που χρησιμοποιούνταν εκείνη τη στιγμή.

Η παράβαση οδήγησε στην επιβολή χρηματικής κύρωσης, καθώς το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές και χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό οφείλουν να έχουν συνδεδεμένα τα μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών με το ταμειακό τους σύστημα.

Η εταιρεία δεν αποδέχθηκε το πρόστιμο

Η εταιρεία, πάντως, δεν αποδέχθηκε το πρόστιμο. Προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ζητώντας την ακύρωσή του και υποστήριξε ότι δεν υπήρχε υπαιτιότητά της και ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή της κύρωσης. Αμφισβήτησε επίσης την αιτιολογία της πράξης και έθεσε ζήτημα παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

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Το ύψος του προστίμουκάθε άλλο παρά αμελητέο ήταν. Με βάση τη νομοθεσία η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διασύνδεσης επέφερε πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό. Η προσφυγή απορρίφθηκε και έτσι ο έλεγχος στην επιχείρηση θαλάσσιων εκδρομών κατέληξε σε «καμπάνα» 20.000 ευρώ.