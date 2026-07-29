Η ΑΑΔΕ στρέφει την προσοχή της σε επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και τουριστικών υπηρεσιών.

Πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ και οκτώ 48ωρα λουκέτα επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς συνεχίζει τους εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Η ΑΑΔΕ στρέφει την προσοχή της σε επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και τουριστικών υπηρεσιών, τις οποίες η ανάλυση κινδύνου αναδεικνύει ως πιο πιθανές να εμφανίζουν φορολογικές παραβάσεις.

2.25 έλεγχοι σε μία εβδομάδα

Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Παραβάσεις εντοπίστηκαν σε 732 από αυτές, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 37,42%, δηλαδή σε περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν.

Οι ελεγκτές κατέγραψαν συνολικά 13.287 φορολογικές παραβάσεις. Τα αδήλωτα καθαρά έσοδα που εντοπίστηκαν ανήλθαν σε 545.573 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφτασαν το 1.023.281 ευρώ. Σε οκτώ επιχειρήσεις επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 48 ωρών, μέτρο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

Παραβάσεις σε πέντε νησιά

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν παραβάσεις ήταν ένα γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο, καθώς και μια επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και μια ακόμη τουριστική επιχείρηση στο ίδιο νησί.

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Στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν παραβάσεις σε τουριστική επιχείρηση και σε καφετέρια. Ελέγχους με ευρήματα είχαν επίσης δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι της Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

Η ΑΑΔΕ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε κλάδους που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω της αυξημένης κίνησης του καλοκαιριού.