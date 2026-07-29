Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η λειτουργία ενός συνεργείου βασιζόταν κυρίως στη διάγνωση και την αποκατάσταση μηχανικών βλαβών.

Τα συνεργεία αυτοκινήτων καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, όπου το λογισμικό αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τα μηχανικά μέρη. Η μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας στα λεγόμενα Software Defined Vehicles (SDV) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών.

Τα αυτοκίνητα εξελίσσονται πλέον σε υπολογιστές με ρόδες, όπου οι λειτουργίες, οι επιδόσεις και ακόμη και η εμπειρία χρήσης καθορίζονται ολοένα και περισσότερο από το λογισμικό. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει μόνο τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, αλλά αναμένεται να μεταμορφώσει συνολικά τον κλάδο της επισκευής και της συντήρησης.

Νέα ήθη, νέα έθιμα

Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η λειτουργία ενός συνεργείου βασιζόταν κυρίως στη διάγνωση και την αποκατάσταση μηχανικών βλαβών. Στον κόσμο των SDV, όμως, μεγάλο μέρος των προβλημάτων θα σχετίζεται με το λογισμικό, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τις δικτυωμένες μονάδες ελέγχου.

Αυτό σημαίνει ότι η κλασική μηχανική γνώση δεν θα αρκεί από μόνη της. Οι τεχνικοί θα χρειάζεται να διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής, δικτύων, κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων, καθώς η διάγνωση θα πραγματοποιείται όλο και περισσότερο μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι απομακρυσμένες ενημερώσεις λογισμικού (Over-the-Air Updates) αποτελούν μία ακόμη σημαντική αλλαγή. Πολλές διορθώσεις δυσλειτουργιών, αναβαθμίσεις συστημάτων ή ακόμη και ανακλήσεις θα μπορούν να ολοκληρώνονται χωρίς το αυτοκίνητο να επισκεφθεί συνεργείο.

Για τους κατασκευαστές αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, ενώ για τους οδηγούς λιγότερη ταλαιπωρία. Ωστόσο, για τα παραδοσιακά συνεργεία μεταφράζεται σε περιορισμό ενός μέρους των εργασιών που μέχρι σήμερα αποτελούσαν σημαντική πηγή εσόδων.

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Τι μέλλει γενέσθαι

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλος των συνεργείων θα μειωθεί, αλλά ότι θα αλλάξει. Οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στον κατάλληλο εξοπλισμό και στην εκπαίδευση του προσωπικού θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, όπως σύνθετη διάγνωση ηλεκτρονικών συστημάτων, βαθμονόμηση αισθητήρων ADAS, διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού και αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας.

Η τεχνογνωσία θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία από την απλή αντικατάσταση εξαρτημάτων.Ιδιαίτερη πρόκληση αντιμετωπίζουν τα ανεξάρτητα συνεργεία. Καθώς οι κατασκευαστές αναπτύσσουν ιδιόκτητες πλατφόρμες λογισμικού και ενισχύουν τον έλεγχο των δεδομένων των οχημάτων, η πρόσβαση στα διαγνωστικά συστήματα και στις αναβαθμίσεις ενδέχεται να γίνει πιο περιορισμένη. Αυτό δημιουργεί ανησυχίες στην αγορά για το κατά πόσο οι ανεξάρτητοι επισκευαστές θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα εξουσιοδοτημένα δίκτυα, τόσο σε επίπεδο τεχνικής πληροφόρησης όσο και σε επίπεδο πρόσβασης στις απαραίτητες εφαρμογές.

Παράλληλα, η συνεχής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αυτοκινήτου και κατασκευαστή ανοίγει τον δρόμο για την προγνωστική συντήρηση. Το ίδιο το όχημα θα μπορεί να εντοπίζει ενδείξεις πιθανής βλάβης και να ενημερώνει εγκαίρως τόσο τον οδηγό όσο και το συνεργείο. Αντί οι επισκευές να πραγματοποιούνται όταν εμφανιστεί το πρόβλημα, πολλές θα προγραμματίζονται προληπτικά, μειώνοντας τις πιθανότητες σοβαρών ζημιών και περιορίζοντας τον χρόνο που το αυτοκίνητο μένει εκτός λειτουργίας.

Η αλλαγή πλεύσης

Η μετάβαση αυτή απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Νέα διαγνωστικά εργαλεία, ταχύτερα πληροφοριακά συστήματα, εξειδικευμένος εξοπλισμός και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού αποτελούν πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα ενός σύγχρονου συνεργείου. Όσες επιχειρήσεις δεν ακολουθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η εικόνα του συνεργείου του μέλλοντος θα διαφέρει αισθητά από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Οι μηχανικοί θα εργάζονται ολοένα περισσότερο μπροστά σε οθόνες υπολογιστών, αναλύοντας δεδομένα και εκτελώντας σύνθετες διαδικασίες λογισμικού, χωρίς φυσικά να εκλείπουν οι παραδοσιακές εργασίες συντήρησης σε αναρτήσεις, φρένα, ελαστικά ή συστήματα μετάδοσης.

Η μηχανική και η πληροφορική θα συνυπάρχουν πλέον στον ίδιο χώρο. Η επανάσταση των Software Defined Vehicles δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που σχεδιάζονται και αναβαθμίζονται τα αυτοκίνητα. Αλλάζει συνολικά την αλυσίδα υποστήριξής τους, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον στο οποίο η ψηφιακή τεχνογνωσία θα αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για τα συνεργεία, η προσαρμογή δεν θα είναι απλώς μια επιλογή, αλλά αναγκαία συνθήκη για να παραμείνουν ενεργά στην αγορά της επόμενης δεκαετίας.