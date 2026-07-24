Καθώς οι ανάγκες μετακίνησης και οι υποδομές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, η OMODA & JAECOO αναπτύσσει τη στρατηγική «BEST NEV SOLUTION», διαμορφώνοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξηλεκτρισμένων μοντέλων που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αγοράς.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στον μετασχηματισμό προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της μάρκας «Born Unique, Born Green», η OMODA & JAECOO αξιοποιεί την τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) που έχει εξελίξει για να υλοποιήσει την περιβαλλοντική της αποστολή, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις κατανάλωσης καυσίμου, επιβεβαιωμένες μέσα από πραγματικές δοκιμές σε διάφορες χώρες και διαφορετικά περιβάλλοντα.

Με αυτόν τον τρόπο, ενσαρκώνει τις αρχές της πράσινης ανάπτυξης μέσω των προϊόντων της που διαθέτουν υψηλή τεχνολογική αξία. Παράλληλα, την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το κόστος των καυσίμων συνεχίζει να αυξάνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ανάγκη για πιο αποδοτικές και οικονομικές λύσεις μετακίνησης γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για τους οδηγούς και τα νοικοκυριά.

Προσαρμοσμένες λύσεις νέας ενέργειας για κάθε αγορά

Καθώς οι ανάγκες μετακίνησης και οι υποδομές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, η OMODA & JAECOO αναπτύσσει τη στρατηγική «BEST NEV SOLUTION», διαμορφώνοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξηλεκτρισμένων μοντέλων που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αγοράς. Σε περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, το κόστος καυσίμων παραμένει υψηλό και οι μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων αποτελούν καθημερινότητα, τα υβριδικά (HEV) και τα plug-in hybrid (PHEV) μοντέλα προσφέρουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση. Στην Ευρώπη, όπου οι αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, τα HEV καλύπτουν ιδανικά τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ τα PHEV συνδυάζουν μεγάλη αυτονομία με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης στις σύντομες διαδρομές. Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα της εταιρείας ανταποκρίνεται τόσο στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσο και στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Παράλληλα, η OMODA & JAECOO ενισχύει τη γκάμα της με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (EV), όπως τα OMODA 5 EV και JAECOO 5 EV, προσφέροντας μηδενικές εκπομπές ρύπων και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης. Τα συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της εταιρείας, καλύπτοντας τις ανάγκες των οδηγών που είναι ήδη έτοιμοι να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση.

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Πιστοποιήσεις και δοκιμές επιβεβαιώνουν τις επιδόσεις

Η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας SHS επιβεβαιώνεται τόσο μέσω πιστοποιήσεων όσο και μέσα από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το JAECOO 7 SHS-Η, το οποίο πέτυχε την πρώτη παγκοσμίως αμοιβαία αναγνώριση δεδομένων άνθρακα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καταγράφοντας συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα κύκλου ζωής μόλις 120,40 g CO₂e/km. Παράλληλα, οι δοκιμές που διενεργούνται σε διάφορες χώρες επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας ως προς τη χαμηλή κατανάλωση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Latin American Super Hybrid Challenge στη Χιλή, σε διαδρομή άνω των 4000 χιλιομέτρων που περιλάμβανε αυτοκινητοδρόμους, αστικές και επαρχιακές διαδρομές, το OMODA 5 SHS-H πέτυχε σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου και μέση κατανάλωση 4,22 λτ./100 χλμ.

Αντίστοιχα, το JAECOO 7 SHS-P ξεπέρασε τα 1.200 χιλιόμετρα συνδυασμένης αυτονομίας, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 3,07 λτ./100 χλμ. με εξαντλημένη μπαταρία. Στον ελληνικό «Μαραθώνιο» βιωματικής οδήγησης και δοκιμής αντοχής, με αφετηρία το Διδυμότειχο και τερματισμό το ακρωτήριο Ταίναρο το plug-in υβριδικό JAECOO 7 SHS-P διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό, υπερβαίνοντας εντυπωσιακά τη θεωρητική του αυτονομία των 1.200 χλμ.

Εξίσου εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του JAECOO 8 σε διαδρομή σχεδόν 1.500 χιλιομέτρων σε Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία, όπου αξιοποιήθηκε και η λειτουργία εξωτερικής παροχής ενέργειας V2L (Vehicle-to-Load), διευρύνοντας τις δυνατότητες χρήσης καθαρής ενέργειας στην καθημερινότητα.

Λιγότερη κατανάλωση, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η υψηλή ενεργειακή απόδοση δεν μειώνει μόνο το κόστος χρήσης για τον οδηγό, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δοκιμών, το JAECOO 7 SHS-P καταναλώνει έως και 40% λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά SUV. Για έναν οδηγό που διανύει κατά μέσο όρο 10.000 χιλιόμετρα ετησίως, αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 320 λίτρων καυσίμου και μείωση εκπομπών CO₂ κατά περίπου 736 κιλά ετησίως - ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στην απορρόφηση άνθρακα που προσφέρουν περίπου 65 ώριμα δέντρα σε έναν χρόνο. Έτσι, αποδεικνύεται πως ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η OMODA & JAECOO συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στις τεχνολογίες νέας ενέργειας, εξελίσσοντας διαρκώς την τεχνολογία Super Hybrid (SHS) και αναπτύσσοντας παράλληλα νέες λύσεις εξηλεκτρισμού. Στόχος της είναι να προσφέρει οχήματα που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, οικονομία χρήσης και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για την αυτοκίνηση.

Στην Ελλάδα, η φιλοσοφία αυτή υποστηρίζεται από τον Όμιλο Emil Frey που αποτελεί τον Γενικό Διανομέα των OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Παράλληλα, το πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, άμεσα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για τη μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, σε συνδυασμό με τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος. Η πλήρης γκάμα των προτάσεων της OMODA & JAECOO, δηλαδή το OMODA 5 στην full Hybrid και ηλεκτρική του έκδοση, το plug in υβριδικό OMODA 9 SHS-Ρ και το plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-Ρ είναι διαθέσιμα για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα η γκάμα της μάρκας πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω με νέες αφίξεις στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας τις επιλογές εξηλεκτρισμένης κινητικότητας. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα πλήρως υβριδικά JAECOO 5 SHS-H και JAECOO 7 SHS-H, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό JAECOO 5 EV, ενώ προς το τέλος του έτους αναμένεται στη χώρα μας και το plug-in hybrid JAECOO 8 PHEV όπως και το OMODA 4 SHS-H.