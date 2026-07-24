Μετά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει, ξανά, ο Γιώργος Ξυλούρης- ο επονομαζόμενος «Φραπές» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- λόγω της στάσης που κράτησε στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Η δεύτερη δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης σε βαθμό πλημμελήματος, ορίστηκε για τις 16 Φεβρουαρίου 2027, ενώπιον του ΙΒ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Η κατηγορία σε βάρος του αφορά τη στάση που κράτησε ο «Φραπές» όταν, έπειτα από δεύτερη κλήση, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 Δεκεμβρίου, επικαλούμενος «το δικαίωμα σιωπής», χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου σε ποινική έρευνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διπλή εισαγγελική έρευνα για τον «Φραπέ»

Για την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα, μετά τη διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής επιτροπής στην Εισαγγελία.

Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του, τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το όνομά του εμφανιζόταν στις τηλεφωνικές συνομιλίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας. Η δίκη του, ύστερα από αναβολή, έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο.

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Η δεύτερη έρευνα αφορούσε την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει, όταν εμφανίστηκε τελικά στην Εξεταστική επιτροπή. Αυτό οδήγησε στη δεύτερη ποινική δίωξη και την παραπομπή του σε δίκη, η οποία ορίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ