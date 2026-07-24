Η έγκυος δέχθηκε πολλαπλά βαριά χτυπήματα με αποτέλεσμα να αποβάλλει.

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου μια 37χρονη έγκυος γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 28χρονο πρώην σύντροφό της, με συνέπεια να χάσει το μωρό που κυοφορούσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/7), όταν ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της γυναίκας και φέρεται να τη γρονθοκόπησε επανειλημμένα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Η 37χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να σώσουν το έμβρυο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το μωρό δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό η 37χρονη «ήρθε στην εφημερία κακοποιημένη βάναυσα από το σύζυγό της. Ήταν έγκυος πέντε μηνών. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν το βρέφος, αλλά δεν τα κατάφεραν».

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στο κέντρο της Αθήνας ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.