Απίστευτες σκηνές σε ιατρείο. Τον χτύπησε για μία παρατήρηση.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση ύστερα από παρατήρηση που έκανε σε άλλο άτομο για τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα στον χώρο του ιατρείου, όταν ένας άνδρας μιλούσε δυνατά στο κινητό του.

Ο σύζυγος ασθενούς του ζήτησε ευγενικά να χαμηλώσει τη φωνή ή να βγει έξω, ώστε να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε έντονη αντίδραση, με αποτέλεσμα ο άνδρας να επιτεθεί βίαια στο θύμα, χτυπώντας τον με μπουνιές και κλωτσιές.

Του επιτέθηκε και δεύτερη φορά εκτός ιατρείου

Το περιστατικό, δεν σταμάτησε εκεί. Ο δράστης αποχώρησε αρχικά από το σημείο, όμως στη συνέχεια φέρεται να περίμενε το ζευγάρι στις σκάλες του κτιρίου. Εκεί επιτέθηκε ξανά στο θύμα, προκαλώντας του πιο σοβαρούς τραυματισμούς, πριν απομακρυνθεί.

Στο σημείο κλήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τις αρχές να καταγράφουν το συμβάν και το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο. Μου είπε «σε περιμένω κάτω», «και ποιος είσαι εσύ» και αυτά».

Το θύμα ανέφερε πως δεν γνώριζε τον δράστη, ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αργότερα κατάφερε να τον ταυτοποιήσει μέσω πληροφοριών που έλαβε από την Αστυνομία.

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