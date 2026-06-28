Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον κρατούμενο σε Ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου 2026, αξιωματικός που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος Αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος.