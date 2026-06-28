Σύμφωνα με ανακοίνωση η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, η μητριά των δυο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για υπό διερεύνηση γονική αμέλεια.

Δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο, η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Τη θλίψη του εξέφρασε μιλώντας στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός.

«Είναι ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στην κοινότητά μας πως δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο και η σύντροφός του, κι εκείνη στο μεροκάματο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα», ανέφερε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις σορούς των δύο ανηλίκων υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, χωρίς ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου να έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Επιπλέον, διασταυρωμένες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως όταν πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκαν ενδείξεις νεκρικής ακαμψίας στις σορούς των παιδιών. Τα ανήλικα φέρονται, επίσης, να έφεραν εγκαύματα από την έκθεσή τους στον ήλιο ενώ το όχημα βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία.