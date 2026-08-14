Η χαμηλή θερμοκρασία και η μικρότερη διάρκεια μπορούν να περιορίσουν τη φθορά των υφασμάτων.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λιντς υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρούνται τα ρούχα σε καλή κατάσταση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα είναι η επιλογή του πιο σύντομου κύκλου πλύσης, σε χαμηλή θερμοκρασία.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Procter & Gamble, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο το πλύσιμο στο πλυντήριο επηρεάζει τα υφάσματα και προκαλεί την απελευθέρωση μικροϊνών. Η απώλεια αυτών των ινών μπορεί να επιταχύνει τη φθορά των ρούχων και να αποδυναμώσει τα υφάσματα με την πάροδο του χρόνου.

Τι έδειξε η έρευνα

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2020, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεκάδες μπλουζάκια από βρετανική εταιρεία αθλητικών ειδών, από διάφορες μάρκες, μεταξύ άλλων τις Gildan, Russell και Hanes.

Οι επιστήμονες εξέτασαν διαφορετικούς κύκλους πλύσης και συνέλεξαν το νερό από ολόκληρη τη διαδικασία, ώστε να καταγράψουν τις μικροΐνες που απελευθερώνονταν από τα υφάσματα. Παράλληλα, μελέτησαν την απώλεια και τη μεταφορά χρώματος, συγκρίνοντας δείγματα υφασμάτων πριν και μετά το πλύσιμο.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: ο κύκλος στους 40 βαθμούς Κελσίου διάρκειας 85 λεπτών προκαλούσε σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια χρώματος σε σύγκριση με τον κρύο κύκλο διάρκειας μόλις 30 λεπτών.

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Η μεγαλύτερη διάρκεια και η υψηλότερη θερμοκρασία προκαλούν περισσότερη μεταφορά χρώματος από τα σκουρόχρωμα στα ανοιχτόχρωμα υφάσματα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στο γκριζάρισμα των λευκών ρούχων και στο ξεθώριασμα των έντονων χρωμάτων.

Μεγαλύτερη θερμοκρασία, περισσότερες μικροΐνες

Ανάλογη ήταν η εικόνα και όσον αφορά τις μικροΐνες. Όσο αυξάνονταν η θερμοκρασία και η διάρκεια του κύκλου, τόσο περισσότερες μικροΐνες απελευθερώνονταν από τα ρούχα.

Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημαντικές ποσότητες μικροϊνών εξακολουθούσαν να απελευθερώνονται ακόμη και μετά την όγδοη και τη 16η πλύση. Αυτό δείχνει ότι η απελευθέρωση μικροϊνών συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των υφασμάτων.

Κρύο νερό, σύντομη πλύση

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές προτείνουν την επιλογή χαμηλότερης θερμοκρασίας και μικρότερης διάρκειας πλύσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιοριστούν η φθορά των ρούχων και η ποσότητα μικροϊνών που καταλήγει στα λύματα.

Παράλληλα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατ’ επέκταση, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη χρήση του πλυντηρίου.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Procter & Gamble και δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό.

Με πληροφορίες από popularmechanics.com