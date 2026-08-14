Το κόλπο για την προστασία των χαρτονομισμάτων κατά τη φύλαξή τους.

Το χαρτί, η υγρασία, η σκόνη και η ζέστη μπορεί με την πάροδο του χρόνου να επηρεάσουν την κατάσταση των χαρτονομισμάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά παραμένουν αποθηκευμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Για αυτόν τον λόγο, ορισμένοι επιλέγουν να τυλίγουν τα χαρτονομίσματα σε αλουμινόχαρτο πριν τα τοποθετήσουν σε δοχείο ή άλλο χώρο αποθήκευσης.

Σε τι χρησιμεύει το αλουμινόχαρτο

Το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό φράγμα απέναντι στο φως και την άμεση επαφή με το περιβάλλον. Έτσι, προσφέρει πρόσθετη προστασία για αντικείμενα που πρόκειται να παραμείνουν αποθηκευμένα για αρκετό χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση των χρημάτων, στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση των χαρτονομισμάτων στη σκόνη και σε άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος που μπορούν να επηρεάσουν την κατάστασή τους.

Ωστόσο, για τη μακροχρόνια διατήρηση μετρητών μεγαλύτερη σημασία έχει η επιλογή ενός ξηρού, δροσερού και προστατευμένου χώρου παρά το ίδιο το αλουμινόχαρτο.

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Προστατεύει από την υγρασία;

Η προστασία από την υγρασία είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, χρειάζεται όμως μια σημαντική διευκρίνιση: Το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει ως φράγμα απέναντι στην άμεση επαφή με το περιβάλλον, δεν κάνει όμως τα χαρτονομίσματα αδιάβροχα. Αν αυτά είναι ήδη υγρά ή ο χώρος όπου φυλάσσονται έχει υγρασία, το αλουμινόχαρτο μπορεί ακόμη και να παγιδεύσει την υγρασία και να δυσκολέψει την απομάκρυνσή της.

Επομένως, πριν από την αποθήκευση, τα χαρτονομίσματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά. Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγονται χώροι με υψηλή υγρασία, διαρροές ή απότομες μεταβολές θερμοκρασίας.

Πώς τυλίγονται τα χαρτονομίσματα

Αν το αλουμινόχαρτο χρησιμοποιείται ως πρόσθετη προστασία από το φως και τη σκόνη, η διαδικασία είναι απλή:

Ελέγχονται τα χαρτονομίσματα, ώστε να είναι καθαρά και εντελώς στεγνά.

Τοποθετούνται μαζί, χωρίς να διπλώνονται ή να τσαλακώνονται υπερβολικά.

Χρησιμοποιείται καθαρό αλουμινόχαρτο, αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει τα χρήματα.

Τα χαρτονομίσματα τυλίγονται χωρίς υπερβολική πίεση.

Το τυλιγμένο πακέτο φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, καθώς το αλουμινόχαρτο προσφέρει μόνο πρόσθετη προστασία και δεν αποτελεί από μόνο του κατάλληλο μέσο φύλαξης.

Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καταλληλότερη επιλογή μπορεί να είναι ένα δοχείο ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία εγγράφων, το οποίο θα βρίσκεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Το λάθος που πρέπει να αποφεύγεται

Το βασικό λάθος είναι να τυλίγονται τα χρήματα και να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρο με υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες.

Το αλουμινόχαρτο δεν μπορεί να διορθώσει τις κακές συνθήκες αποθήκευσης. Τα χαρτονομίσματα μπορεί να υποστούν φθορά ακόμη και όταν είναι τυλιγμένα, εφόσον το περιβάλλον είναι ακατάλληλο.

Καλό είναι επίσης να αποφεύγεται η φύλαξη μετρητών κοντά σε καλοριφέρ, σόμπες ή άλλα σημεία με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και σε χώρους όπου τα χρήματα εκτίθενται για πολλές ώρες στο άμεσο ηλιακό φως.

Η σωστή αποθήκευση των μετρητών εξαρτάται κυρίως από το περιβάλλον στο οποίο φυλάσσονται και όχι από το αν έχουν τυλιχθεί με αλουμινόχαρτο.

Με πληροφορίες από cronista.com