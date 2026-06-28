Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας εκτιμάται ότι θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για την υπόθεση.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, μέσα σε διαμέρισμα και σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο μαζί με ιατροδικαστή, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο και να συλλέξουν τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου, σύμφωνα με το tempo24.

Η κατάσταση της σορού υποδηλώνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ερευνητών ως προς την άμεση διαπίστωση των αιτίων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και για να εξακριβώσουν εάν πρόκειται για θάνατο από παθολογικά αίτια, ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει επίσημα συμπεράσματα για τις συνθήκες του περιστατικού.