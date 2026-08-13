Για προσβολή της συλλογικής μνήμης κάνει λόγο ο κ. Μαρινάκης, το κόμμα του οποίου την έχει βιάσει...

Ενόχλησε το μέγαρο Μαξίμου η συνέντευξη Τσίπρα στο in.gr. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αυτός που έχει πει πριν πάρει το πόστο που έχει σήμερα ότι αν ήμασταν στην εποχή του Εμφυλίου θα ξεπάστρευε τον Τσίπρα, απάντησε εφ’ όλης της ύλης με μια μακροσκελή δήλωσή του. Σημειώνω δύο σημεία:

– Ο «πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο: να ξαναγράψει την Ιστορία». Δεν ξέρεις τι να κάνεις διαβάζοντας τη συγκεκριμένη φράση. Να καγχάσεις; Να βρίσεις κόσμια; Ας είναι. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει με ψέματα και μισές αλήθειες να προστατεύει το καθεστώς και τον επικεφαλής του λέει ότι ο Τσίπρας δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα. Δηλαδή σε μέσα που τον υποστηρίζουν, σε μέσα που του δίνουν από πριν τις ερωτήσεις για να προετοιμαστεί και σε δημοσιογράφους που δεν του κάνουν επικίνδυνες και ενοχλητικές ερωτήσεις για να μην τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Ελεος. Τα λέει αυτά εκείνος, ο προϊστάμενος του οποίου δεν έχει δώσει συνέντευξη σε αντιπολιτευόμενο μέσο και οι συνεργάτες του κανονίζουν με τις διευθύνσεις την ποιότητα των ερωτήσεων και τη θεματολογία της συνέντευξης. Στις περιπτώσεις (σπάνιες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού) που δεν καταφέρνει το καθεστώς να επιβάλει το πλαίσιο της συζήτησης, το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για τον αρχηγό, ο οποίος όποτε μιλάει εκτός χειρόγραφου διαπράττει γκάφες τις οποίες τρέχουν να μαζέψουν οι συνεργάτες του.

– «Το κακό για τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει». Για προσβολή της συλλογικής μνήμης κάνει λόγο ο κ. Μαρινάκης, το κόμμα του οποίου την έχει βιάσει και με θράσος παρουσιάζει τη δική του εκδοχή ως σιδερένια ιστορική αλήθεια. Ας αναμετρηθεί με ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν από τα πεισματάρικα γεγονότα:

Ποια κόμματα οδήγησαν την οικονομία στη χρεοκοπία;

Ποιες κυβερνήσεις έφεραν τα δύο πρώτα μνημόνια που έριξαν το ΑΕΠ κατά 25%;

Ποια κυβέρνηση εκτόξευσε την ανεργία στο 28%;

Στελέχη ποιου κόμματος καλούσαν τους πολίτες παραμονές των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες για να μην τις βρουν οι κατσαπλιάδες;

Ποια κυβέρνηση παρέδωσε άδεια ταμεία τον Ιανουάριο του 2015;

Στέλεχος ποιας κυβέρνησης κατηγορούσε τον αρχηγό της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προστατεύει τις ένοπλες συνιστώσες του κόμματός του;

Ο πολιτικός αρχηγός ποιου κόμματος είχε δεσμευτεί ότι θα συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή για το τρίτο, αχρείαστο και πιο καταστροφικό, όπως έλεγε, μνημόνιο, αλλά δεν το έπραξε;

Ποιος πολιτικός αρχηγός υποστήριζε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν εθνικό έγκλημα, αλλά συνέχισε να την υπηρετεί από τη θέση του πρωθυπουργού;

Ποιος πολιτικός αρχηγός κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι πούλησε κοψοχρονιά τη Μακεδονία για να πάρει τις συντάξεις χωρίς να προσκομίσει κανένα στοιχείο;

Ποια κυβέρνηση παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση αποθεματικό ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ;

Ποια είναι η γνώμη του για το εύρημα πολλών δημοσκοπήσεων ότι οι περισσότεροι Ελληνες δηλώνουν πως περνούσαν καλύτερα το 2019, παρά σήμερα;

(Ο Τάσος Παππάς είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την "Εφημερίδα των Συντακτών")