Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κάλι και στην τουριστική «γη του καφέ».

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Κολομβία τη Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 3.500, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κάλι και στην τουριστική «γη του καφέ», κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς 11.000 κτίρια, ενώ τουλάχιστον 496 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσε ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Μπογοτά.

Κήρυξη κατάστασης «οικονομικής έκτακτης ανάγκης»

Ο Κολομβιανός νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου.

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο νέος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».