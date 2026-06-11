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Η σορός που βρέθηκε στο Λουτράκι εκτιμάται ότι ανήκει σε 38χρονο αγνοούμενο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) στο Λιμενικό, όταν σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ το Λιμεναρχείο πραγματοποιεί την προανάκριση για το περιστατικό.