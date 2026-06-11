Ο καπετάνιος απομάκρυνε εγκαίρως τέσσερις τουρίστες από καταμαράν που τυλίχθηκε στις φλόγες στο λιμάνι του Γαΐου και στη συνέχεια βούτηξε στη θάλασσα.

Στην ολοσχερή καταστροφή δύο σκαφών στη λιμενική ζώνη των Παξών οδήγησε η φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε καταμαράν το οποίο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το λιμάνι. Σύμφωνα με το corfupress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που οι χειριστές έλυναν κάβους, όταν ο κινητήρας του καταμαράν ακινητοποιήθηκε λόγω ανάφλεξης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά που εξαπλώθηκε γρήγορα στο σκάφος. Λόγω της εγγύτητας, οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε παρακείμενο ξύλινο ημερόπλοιο. Στο καταμαράν επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, δύο υπήκοοι Βρετανίας και δύο Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν εγκαίρως, πριν η πυρκαγιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Στο δεύτερο σκάφος είχαν ήδη αποβιβαστεί νωρίτερα 18 επιβάτες που είχαν μεταφερθεί με ημερήσια εκδρομή από την Κέρκυρα.

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Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, ενώ για την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά σκάφη πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης σκαφών από τη ζώνη κινδύνου. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε πλωτό πυροσβεστικό σκάφος από την Ηγουμενίτσα, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση κατάσβεσης. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εκδήλωση στο μηχανοστάσιο του καταμαράν.

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O ήρωας καπετάνιος που έσωσε τους επιβάτες από το φλεγόμενο σκάφος

Ο καπετάνιος αντέδρασε καταλυτικά και γλιτώσαμε από μια τραγωδία. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, πρώτα απομάκρυνε με ασφάλεια τους τουρίστες από το σκάφος και στη συνέχεια προσπάθησε να περιορίσει τη φωτιά, δίνοντας μάχη με τις φλόγες πριν εκείνες πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.Παρά τις προσπάθειές του, η φωτιά δεν κατέστη δυνατό να σβήσει άμεσα και ο ίδιος αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το σκάφος, βουτώντας στη θάλασσα για να σωθεί.

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Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε διπλανό ξύλινο τουριστικό σκάφος, το οποίο πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα προς τους Παξούς. Λίγο νωρίτερα, από το συγκεκριμένο σκάφος είχαν αποβιβαστεί 18 τουρίστες, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το ξύλινο σκάφος είναι ήδη μισοβυθισμένο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται στον κινητήρα του καταμαράν, με τα ακριβή αίτια να παραμένουν υπό διερεύνηση. Στο σημείο κατέφθασαν στελέχη του τοπικού λιμενικού σταθμού καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι συνέδραμαν στην απομάκρυνση των υπόλοιπων σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή για την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε πλωτό πυροσβεστικό σκάφος από την Ηγουμενίτσα, το οποίο επιχείρησε πάνω στα δύο φλεγόμενα σκάφη. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Παξών.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 σκάφη αναψυχής στο λιμάνι των Παξών. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 πυροσβεστικά πλοιάρια. Συνδρομή από εθελοντές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2065065080962638030}