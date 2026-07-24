Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, απλώνεται μία ιδιαίτερη παραλία, με το όνομά της να είναι παραπλανητικό σε σχέση με την «άγρια» φυσική ομορφιά που διαθέτει. Ο λόγος για την Κακιά Θάλασσα στην Κερατέα.

Η Αττική αν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, διαθέτει απεριόριστες γωνιές με σπάνια φυσική ομορφιά και εντυπωσιακά τοπία που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Σε κοντινές αποστάσεις εντοπίζονται χωριά και παραθαλάσσιοι οικισμοί για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα, με τις παραλίες της να γίνονται πόλος έλξης για τους Αθηναίους, ιδιαίτερα από την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του φθινοπώρου.

Αν αναζητάτε μια κοντινή απόδραση από την Αθήνα που συνδυάζει καταγάλανα νερά, επιβλητικό φυσικό τοπίο και ηρεμία, τότε η Κακιά Θάλασσα είναι ένας προορισμός που αξίζει να μπει στη λίστα σας.

Η παραλία, βρίσκεται κοντά στην Κερατέα και αποτελεί μία από τις πιο όμορφες αλλά λιγότερο γνωστές ακτές της Αττικής, ιδιαίτερα για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν το μπάνιο τους με φαγητό και βόλτα στις κοντινές περιοχές.

Κακιά Θάλασσα – Μία παραλία με «παραπλανητικό» όνομα

Η Κακιά Θάλασσα, απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, μία απόσταση που καλύπτεται εύκολα με περίπου μία ώρα οδήγησης, ωστόσο το τοπίο θυμίζει περισσότερο κάποιο απομονωμένο κυκλαδίτικο νησί παρά παραλία της Αττικής.

Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Αττικής, ανάμεσα από την Κερατέα και το Δασκαλείο, με την περιοχή να διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα, μακριά από τα φώτα του μαζικού τουρισμού.

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Το όνομα «Κακιά Θάλασσα» ίσως ακούγεται αποτρεπτικό, όμως δεν έχει σχέση με την ποιότητα των νερών της και το περιβάλλον που την πλαισιώνει. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η ονομασία προέρχεται από τα ισχυρά κύματα και τους δυνατούς ανέμους που δημιουργούν συχνά θαλασσοταραχή στην περιοχή, ιδιαίτερα όταν φυσούν νοτιάδες ή δυνατοί ανατολικοί άνεμοι.

Τις ημέρες με καλό καιρό η θάλασσα είναι συνήθως ήρεμη και τα νερά της πεντακάθαρα.

Η παραλία ξεχωρίζει για το επιβλητικό της τοπίο. Οι χαμηλοί βραχώδεις λόφοι, η μεσογειακή βλάστηση και τα γαλαζοπράσινα νερά, δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα θυμίζει έναν τόπο τόσο κοντά στην πρωτεύουσα.

Η ακτή αποτελείται κυρίως από βότσαλο και χοντρή άμμο, ενώ τα νερά βαθαίνουν σχετικά ομαλά και είναι ιδιαίτερα καθαρά, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά και παρέες που αγαπούν το παιχνίδι στο νερό.

Σε αντίθεση με άλλες πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής διατηρεί έναν πιο ήρεμο χαρακτήρα, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες.

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Σε ορισμένα σημεία της, διαθέτει οργανωμένες εγκαταστάσεις, μαγαζιά, ξαπλώστρες και ομπρέλες, ωστόσο η έκτασή της επιτρέπει στους λουόμενους να στήσουν τον δικό τους εξοπλισμό.

Να σημειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για μία ολοκληρωμένη μονοήμερη απόδραση από την καθημερινότητα.

Σε απόσταση περίπου 15 λεπτών βρίσκεται το Λαύριο και το Σούνιο με τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα.

Η Κακιά Θάλασσα αποτελεί μία από τις πιο όμορφες «κρυφές» γωνιές της Αττικής. Η μικρή απόσταση από την Αθήνα, τα πεντακάθαρα νερά, το άγριο φυσικό τοπίο και η δυνατότητα να συνδυάσετε την εκδρομή με επίσκεψη στο Λαύριο ή στο Σούνιο την καθιστούν ιδανικό προορισμό για μια μονοήμερη απόδραση.