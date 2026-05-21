Η Εύβοια φημίζεται για την ποικιλομορφία της και τα τοπία της ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα, με ορισμένες από τις παραλίες της να διατηρούν μέχρι και σήμερα την αυθεντική, ανεπηρέαστη ομορφιά τους.

Η Εύβοια αποτελεί έναν από τους πιο προσβάσιμους και όμορφους προορισμούς της Ελλάδας, με ομορφιές και τοπία που διατηρούν μέχρι και σήμερα την άγρια ομορφιά της φύσης.

Οι οικισμοί και τα χωριά της διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία τους. Άλλα είναι «σκαρφαλωμένα» στο βουνό, ιδανικά για χειμερινές αποδράσεις, και άλλε πλάι στο κύμα, προορισμοί που θα πρέπει να επισκεφτείτε το καλοκαίρι και την άνοιξη.

Ανάμεσα στα πιο όμορφα τοπία της Εύβοιας, ξεχωρίζουν πέντε παραλίες που διατηρούν τον χαρακτήρα τους και την άγρια ομορφιά της φύσης, δημιουργώντας ένα τοπίο που δύσκολα περνάει απαρατήρητο.

Άλλες πιο κοσμοπολίτικες και άλλες πιο απομονωμένες με τρικουάζ νερά και ελάχιστο κόσμο, κάθε μία από αυτές είναι ικανή να μαγέψει.

Οι παραλίες της Εύβοιας που θυμίζουν καρτ – ποστάλ

Η νότια και κεντρική Εύβοια κρύβει μερικές από τις πιο άγριες και κινηματογραφικές παραλίες της Ελλάδας. Κάθε μία έχει διαφορετικό χαρακτήρα μεταξύ τους - άλλες θυμίζουν εξωτικό τοπίο και άλλες απομονωμένο βουνό που καταλήγει στη θάλασσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χιλιαδού:

Πρόκειται, ίσως, για μία από τις πιο διάσημες παραλίες της κεντρικής Εύβοιας, γνωστή για την άγρια ομορφιά της και την ελάχιστη οργάνωση που διαθέτει.

Φτάνοντας κανείς στο σημείο αντικρίσει το βουνό να «συγκρούεται» με τη θάλασσα σε ένα τοπίο που μένει ανεξίτηλο στη μνήμη. Μεγάλα βότσαλα, βαθιά γαλαζοπράσινα νερά και τεράστιοι βράχοι που κατεβαίνουν σχεδόν μέσα στο νερό, δημιουργούν το αίσθημα της απομόνωσης.

Μέχρι πρότινος, η παραλία παρέμενε ένα ακατέργαστο στολίδι. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί ορισμένες υποδομές που προσφέρουν τα απαραίτητα σε κάθε επισκέπτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=8skM8iQ_WNU}

Θαψά:

Ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Εύβοιας, που από τη διαδρομή μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι πρόκειται για «ανεξερεύνητο» τοπίο.

Τα Θαψά, αποτελούν ένα κολπίσκο με το βουνό να στέκει από πάνω δημιουργώντας φυσική σκιά, σε ορισμένα σημεία, και χαρίζουν στα νερά ένα βαθύ γαλαζοπράσινο χρώμα.

Ο βυθός της είναι αρκετά βαθύς με λευκό βότσαλο και μικρή πέτρα να δημιουργούν την απόλυτη αρμονία στο τοπίο.

Για πολλά χρόνια, θεωρούνταν ένας «κρυφός» παράδεισος καθώς έφτανε κανείς στο σημείο μόνο από τη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια, έχει ανακατασκευαστεί ο χωματόδρομος που έρχεται από την Κύμη, κάνοντας την πρόσβαση πιο εύκολη. Στο σημείο φτάνει κανείς μόνο με μεγάλο αυτοκίνητο, ενώ πριν από τα Θαψά, αντικρίζει την ομορφιά από την γειτονική παραλία, τον Τσίλαρο.

Στα Θαψά, υπάρχει μόνο μία μικρή καντίνα στην άκρη της παραλίας και ελάχιστες ομπρέλες που ήταν γνωστές στους θαμώνες. Πλέον, η ακτή συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο κόσμο.

{https://www.youtube.com/watch?v=MqqyfSu3Z0o}

Χερόμυλος:

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και άκρως γοητευτικές παραλίες της Εύβοιας. Βρίσκεται ανάμεσα στο Αλιβέρι και την Κάρυστο, μέσα σε έναν μεγάλο κόλπο με ήρεμο χαρακτήρα.

Φημίζεται για το λευκό της βότσαλο και την πιο εύκολη πρόσβαση που διαθέτει, ενώ ενισχύει το αίσθημα της ηρεμίας και της γαλήνης, μακριά από τις πιο πολύβουες τουριστικές πλευρές της χώρας.

Σε κοντινό σημείο, υπάρχει οικισμός με ψαροταβέρνες και καφέ, ιδανικές επιλογές για φαγητό μετά από μία ημέρα στη θάλασσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=s86jupavskQ}

Πετάλη ή Πετάλι:

Μία παραλία που θυμίζει εξωτικό προορισμό στη Νότια Εύβοια. Διαθέτει μία «άγρια», ανεπιτήδευτη ομορφιά, με τα νερά της να παίρνουν απίστευτες αποχρώσεις όταν τα χτυπά ο ήλιος.

Διαθέτει απότομα βράχια και πεντακάθαρο βυθό, προσφέροντας την αίσθηση της εξερεύνησης, ενώ βρίσκεται μέσα σε έναν μικρό κολπίσκο.

{https://www.youtube.com/watch?v=4S5aEyaFJ28}