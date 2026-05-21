Ασφυκτικά διλήμματα, βομβαρδισμών παροχών, πατριωτικές πρωτοβουλίες.

Ο πρωθυπουργός χτίζει την στρατηγική των εκλογών με ορίζοντα τον Μάρτιο του ’27. Στο μυαλό του έχει έναν βασικό αντίπαλο και έναν βασικό σύμμαχο. Την «κούραση» και την «σύγκριση», αντίστοιχα. Αν υπερισχύσει η «κόπωση», χάνει. Αν υπερισχύσει η «σύγκριση» κερδίζει. Πάνω σε αυτήν τη βάση θα επιχειρήσει να τονώσει προεκλογικά όσο περισσότερο γίνεται το δυνατό του ..πόδι. Να πείσει κυρίως τους δικούς του δυσαρεστημένους ψηφοφόρους - που του χάρισαν το 41% το ’23 - ότι και τώρα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ξαναψηφίσουν Ν.Δ.

Και ο Κ. Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος προκειμένου να ενισχύσει την «σύγκριση» να τα δώσει όλα.

Το.. χαρτί του «καταλληλότερου» πρωθυπουργού

Σε αυτήν την λογική εντάσσεται η ρητορική αναφορά του Κ. Μητσοτάκη προς το εκλογικό κοινό σχετικά με το ποιον πρωθυπουργό εμπιστεύονται να σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα για να διαχειριστεί μείζονα κρίση.. Σε αυτήν την λογική εντάσσεται και το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης;» «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» «Μητσοτάκης ή Ζωή» κλπ…

Το δίλημμα της πιθανής «αστάθειας»

Η «σύγκριση» στην πορεία αναμένεται να παντρευτεί και με τον κίνδυνο της «αστάθειας» κάνοντας το δίλημμα πιο ασφυκτικό. Αν όχι η Ν.Δ. τότε ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα αφού η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη;

Εδώ ο στόχος της στρατηγικής του Μαξίμου πιάνει όσους έχουν μια καλή ζωή που δεν θέλουν να ρισκάρουν. Επιχειρηματίες, καλοπληρωμένα στελέχη, οικογένειες με ικανοποιητικό εισόδημα .. Στη λογική ότι ακόμη κι αν δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Κ. Μητσοτάκη θα τους αναγκάσει να το ξανασκεφθούν και δυο και τρεις φορές ..

Τα πρόσφατα τέσσερα εκλογικά σενάρια της Moodys που επεσήμαναν τον παράγοντα «αστάθεια|» βάζοντας την Ελλάδα στο στόχαστρο των αγορών, ενισχύουν το αφήγημα της κυβέρνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα εκβιαστικά διλήμματα και η Προεδρία της Ε.Ε

Και η Προεδρία της Ε.Ε. που αναλαμβάνει η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2027 μπαίνει στο οπλοστάσιο του Μαξίμου για να κάνει το εκλογικό δίλημμα ακόμη πιο εκβιαστικό στους πολίτες. Με το επικρατέστερο σενάριο να είναι οι εκλογές να μην προκηρυχθούν πριν από τον Μάρτιο του 2027 (για παράδειγμα τον Ιανουάριο) μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί η απαραίτητη πίεση στους εκλογείς να βγάλουν κυβέρνηση ει δυνατόν από την α΄ κάλπη.

Με τον χρόνο για την ελληνική Προεδρία να μετράει πλέον αντίστροφα...Όχι, ότι αυτό το σενάριο έχει έστω και κάποια πιθανότητα να συμβεί με τη Ν.Δ. να τραμπαλίζει δημοσκοπικά ανάμεσα στο 27- 28% αυτή τη στιγμή.

Πίεση για μη χαλαρή ψήφο στην α΄ κάλπη

..Όμως εκτιμάται από το Μαξίμου ότι θα δημιουργήσει εκείνο το ασφυκτικό πλαίσιο ώστε να μειώσει τις πιθανότητες για χαλαρή ψήφο στην πρώτη κάλπη. Και ταυτόχρονα να κόψει τον βήχα σε πιθανές τρίτες κάλπες αν τα νούμερα δεν βγαίνουν…

Το Μαξίμου ξέρει πολύ καλά ότι παίζει όλα τα λεφτά του την Α’ Κυριακή. Διότι αν το ποσοστό της Ν.Δ. δεν υπερβεί το 30% τότε χάνει και το μομέντουμ και πιθανώς και τα πάντα..

Βομβαρδισμός ..παροχών

Για όσους ψηφοφόρους, επίσης, αμφιταλαντεύονται ή δεν πείθονται από εκβιασμούς θα υπάρξει και ένας γενναίος βομβαρδισμός προεκλογικών παροχών. Αλλά και ικανοποίησης χρόνιων αιτημάτων.. Που θα ξεκινήσουν από τώρα.

Σε αυτήν την λογική εντάσσεται και η ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Χρόνιο αίτημα που θα αυξήσει τις αποδοχές των νοσηλευτών και υλοποιείται προεκλογικά.

Τα δε πακέτα παροχών αναμένεται να ξεκινήσουν από το καλοκαίρι. Να κορυφωθούν στην ΔΕΘ και να συντηρηθούν μέχρι και το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση έχει εξασφαλισμένα πολύ περισσότερα χρήματα από το 1 δις που ξέρουμε ότι θα δώσει στην ΔΕΘ. Αυτό που μένει είναι να μπορέσει να πάρει το «πράσινο φως» από την Ε.Ε. για να ανοίξει την προεκλογική κάνουλα.

Έρχεται «Πατριωτική» κίνηση ως απάντηση στην προκλητική Τουρκία

Η κυβέρνηση τώρα αναζητά και πολεμοφόδια για να τονώσει ξανά το δεξιό ηθικό της παράταξης. Ειδικά μετά τα δυσάρεστα μαντάτα ότι η Άγκυρα κάνει νόμο τον Ιούνιο την «Γαλάζια Πατρίδα». Ανεβάζοντας στα κάγκελα τον Αντώνη Σαμαρά και όλο το δεξιό κοινό της που παρακολουθεί με καχυποψία καιρό τώρα την πολιτική των «ήρεμων νερών».

Ήδη οι τελευταίες ομιλίες του Κ. Μητσοτάκη και στο τελευταίο Προσυνέδριο της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη και στο Συνέδριο είχα έντονο «γαλάζιο» χρώμα.

Τώρα σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση σχεδιάζει κάποια εντυπωσιακή πατριωτική κίνηση στο πεδίο. Ευελπιστώντας να κλείσει – έστω για λίγο- εσωκομματικά και αντιπολιτευτικά στόματα που της καταλογίζουν «υποχωρητικότητα» έναντι της προκλητικής Τουρκίας.