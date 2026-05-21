Τις δυνάμεις τους στη «μάχη» για την επιτυχία της εκδήλωσης της παρουσίασης του νέου κόμματος, το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου, στο Θησείο, έχουν ρίξει από το επιτελείο της Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να γίνουν όλα στην εντέλεια και από εκεί να ξεκινήσει το νέο «ταξίδι».

Παράλληλα, στην Αμαλίας εργάζονται «πυρετωδώς» έτσι ώστε το βράδυ της ίδιας ημέρας να είναι έτοιμη και πλήρως λειτουργική η ιστοσελίδα της νέας πολιτικής κίνησης του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτή που φιλοξενείται και μια ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορεί ο κάθε πολίτης να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, με στόχο τις χιλιάδες υπογραφές από τα πρώτα κιόλας εικοσιτετράωρα.

Όλες οι δυνάμεις στη «μάχη» του Θησείου

Παρά την τριετή απουσία του από την κεντρική πολιτική σκηνή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει ότι διαθέτει τις δυνατότητες να συσπειρώνει γύρω του -για τα δεδομένα της εποχής- κόσμο που πιστεύει στο εγχείρημά του.

Έτσι, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν από το επιτελείο του, εκατοντάδες εθελοντές βρίσκονται σε κίνηση αυτές τις μέρες για τη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Σε κάθε περίπτωση, συμπληρώνουν τις ίδιες πηγές, θα είναι πολλές οι εκπλήξεις που θα δούμε να ξετυλίγονται την επόμενη Τρίτη, καθώς οι διοργανωτές θέλουν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη που έχουν για τον νέο φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Αρχικά, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων, ενώ το μουσικό κομμάτι που ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα αυτή προσπάθεια πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης.

Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι το επιτελείο Τσίπρα θέλει να παρουσιάσει ένα ανοιχτό κόμμα και παράλληλα, θέλει να κάνει και μια «επίδειξη δύναμης» ως προς τη δυναμική του νέου εγχειρήματος. Έτσι, η ιδρυτική διακήρυξη θα μπορεί να υπογράψει από το βράδυ της Τρίτης, κιόλας, όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν «συνεργάτες» στο νέο εγχείρημα.

«Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά», αναφέρουν από την Αμαλίας. Για τον λόγο αυτό, τις τελευταίες ημέρες ετοιμάζεται μια πλατφόρμα, ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο, στη διάθεσή όλων των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί και η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλ.Τσίπρα - σε συνεργασία με την ομάδα ειδικών.

Στόχος, λένε από την Αμαλίας, είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στη συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα που μπορεί να πραγματοποιηθεί συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμοί κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών.