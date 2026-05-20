Νέα αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκάλεσε η προωθούμενη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις δίκες-εξπρές των πολιτικών προσώπων. Με επιστολή της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, δεν κρύβει την ενόχληση της για το περιεχόμενο της διάταξης με την οποία, θεωρεί, ότι επιχειρείται η συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβέσι εκτιμά πως η προτεινόμενη διάταξη είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό για τη λειτουργία της, αφού δεν εξαιρεί από την εφαρμογή της, τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εν λόγω διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι οποίες τους έχουν ανατεθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται από το δίκαιο της Ε.Ε., δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Με βάση ωστόσο το νόμο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα αδικήματα που στρέφονται σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης , την ανάκριση τη διενεργεί ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας και στον ανακριτή διαβιβάζεται η δικογραφία μόνο για να λάβει απολογία και πιθανά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, όπως είναι η επιβολή περιοριστικών όρων ή η προσωρινή κράτηση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αντιτείνει πάντως ότι: «Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θίγεται η αρμοδιότητα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων. Το μόνο που επιδιώκεται είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Άλλωστε, ο νόμος αυτός ίσχυε μέχρι το 2019».