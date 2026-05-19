Στόχοι εξτρεμιστών γίνονται τα μεγαλύτερα κόμματα της Γερμανίας.

Σημαντική αύξηση της βίας εναντίον πολιτικών προσώπων και φορέων καταγράφηκε στη Γερμανία το 2025, με το ακροδεξιό AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να γίνονται συχνότερα στόχοι εξτρεμιστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, τα οποία έρχονται σε απάντηση προς την κοινοβουλευτική ομάδα του AfD, το 2025 η αστυνομία κατέγραψε 5.140 εγκλήματα σε βάρος εκπροσώπων και μελών πολιτικών κομμάτων, αύξηση 40% σε σχέση με το 2024, που καταγράφηκαν 3.690 τέτοια περιστατικά. Όσον αφορά το 2023, είχαν καταγραφεί 2.790 αντίστοιχες επιθέσεις.

Ως μια πιθανή αιτία για την αύξηση της εγκληματικότητας εναντίον πολιτικών στόχων περιγράφεται η τεταμένη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Επισημαίνεται, ωστόσο, ταυτόχρονα ότι είχε ήδη σημειωθεί αύξηση και τα προηγούμενα χρόνια.

Το AfD βρέθηκε στο στόχαστρο 1.852 φορές, ενώ το CDU σε 1.171 περιπτώσεις και οι Πράσινοι σε 1.005.