Ο Μερτς κάλεσε τους νέους της Γερμανίας να δείξουν μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις δυνατότητες της χώρας του.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Παρασκευή (15/05) ότι δεν θα συνιστούσε στα παιδιά του να ζήσουν ή να σπουδάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεδομένη χρονική περίοδο, επικαλούμενος το μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες ακόμη και για τους ιδιαίτερα καταρτισμένους.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, με τις διαφωνίες να κλιμακώνονται γύρω από το εμπόριο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν, γεγονός που επιβαρύνει τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε νεανικό κοινό σε καθολικό συνέδριο στο Βίρτσμπουργκ, ο Μερτς τόνισε ότι οι πολίτες συχνά σκέφτονται με όρους καταστροφής για την κατάσταση στον κόσμο και κάλεσε τους Γερμανούς να δείξουν μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις δυνατότητες της χώρας τους.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν λίγες χώρες στον κόσμο που προσφέρουν τόσες ευκαιρίες, ειδικά για τους νέους, όσο η Γερμανία», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν θα πρότεινα στα παιδιά μου να πάνε σήμερα στις ΗΠΑ για σπουδές ή εργασία, επειδή έχει διαμορφωθεί ένα κοινωνικό κλίμα», σημειώνοντας επίσης ότι «ακόμη και οι πιο μορφωμένοι στις ΗΠΑ δυσκολεύονται να βρουν εργασία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μερτς, που ανέλαβε την καγκελαρία το 2025 και δηλώνει υπέρμαχος των διατλαντικών σχέσεων, έχει ασκήσει κριτική στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ τον έχει κατηγορήσει ότι πρέπει να επικεντρωθεί στα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας.

Παρότι δήλωσε ότι εξακολουθεί να θαυμάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχθηκε ότι έχει μειωθεί έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις.

Με πληροφορίες του Reuters