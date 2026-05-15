Όσα ανέφεραν από στο εδώλιο οι αστυνομικοί – Αρνούνται τον βιασμό και επιμένουν να κάνουν λόγο για «συναινετική πράξη».

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά καταγγελία 19χρονης για βιασμό μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022, με τους κατηγορούμενους αστυνομικούς να αρνούνται τις κατηγορίες και να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για συναινετική σεξουαλική πράξη.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο εκ των κατηγορουμένων ανέφεραν ότι, αν και αναγνωρίζουν ως «λάθος» το γεγονός ότι συνέβη εν ώρα υπηρεσίας και μέσα σε χώρο του αστυνομικού τμήματος, επιμένουν πως η πράξη ήταν συναινετική. Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξαν, δεν υπήρξε εξαναγκασμός ή αντίσταση, ενώ ανέφεραν ότι η καταγγέλλουσα φέρεται να εξέφρασε η ίδια διάθεση για επικοινωνία και επαφή.

«Ήταν λάθος, αν και συναινετικό...» ανέφεραν χαρακτηριστικά ενώ ο τρίτος δήλωσε άγνοια για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος και καταγράφηκαν ακόμη και σε βίντεο.



«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω δεν θα το είχα κάνει. Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου» είπε ο πρώτος κατηγορούμενος και σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκε ότι «ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα».

«Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα»

Κατά την απολογία του, ο πρώτος κατηγορούμενος περιέγραψε ότι η νεαρή προσέγγισε αρχικά την ομάδα ΔΙΑΣ στο Θησείο, ζητώντας συμβουλές για καταγγελία που σκόπευε να κάνει σχετικά με εργασιακό ζήτημα. Όπως υποστήριξε, αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας μέσω Instagram και τηλεφώνου και ακολούθησε επικοινωνία που οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου – σύμφωνα με τον ίδιο – η 19χρονη δήλωσε ότι άλλαξε γνώμη για την καταγγελία.

Αναφερόμενος στη συνέχεια των γεγονότων, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η νεαρή έδειξε ερωτική διάθεση απέναντί τους, λέγοντας πως ρώτησε για τον χώρο των αποδυτηρίων και ότι εξέφρασε ενδιαφέρον για ένστολους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και το συνέχισα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχεια ήταν συναινετική, αν και αναγνώρισε πως πρόκειται για «λάθος» επειδή συνέβη εν ώρα υπηρεσίας.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι υπήρξε πίεση ή βία και υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε κάποια αντίσταση από την καταγγέλλουσα, ενώ σημείωσε ότι δεν θα είχε προχωρήσει διαφορετικά.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με κάμερα στον εξοπλισμό του, υποστήριξε ότι η καταγραφή δεν ήταν σκόπιμη και ότι πιθανόν ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Όπως ανέφερε, η χρήση της κάμερας δεν έγινε με πρόθεση βιντεοσκόπησης των γεγονότων.

«Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη»

Ο τρίτος κατηγορούμενος, επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και ότι είχε «τυφλή εμπιστοσύνη» στους συναδέλφους του. Ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την 19χρονη και εξέφρασε έντονα ερωτήματα για το τι συνέβη, υποστηρίζοντας ότι δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη από αστυνομικούς της ομάδας του.



«Είναι κάτι το οποίο καταδικάσαμε όλοι μας από την πρώτη στιγμή… Εγώ ούτε instagram αντάλλαξα ούτε άλλα στοιχεία με την 19χρονη, ούτε ήθελα επικοινωνία» είπε και πρόσθεσε πως είχε τυφλή εμπιστοσύνη στους συναδέλφους του καθώς ήταν «άψογοι υπηρεσιακά». «Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω...» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τους έχετε «μαζέψει»; Να ανταλλάσσουν instagram, να δίνουν πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους, τι θα κάνουν;



Κατηγορούμενος: Συμφωνώ απόλυτα... Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη... Δεν περίμενα να το κάνουν αυτό, ήξερα ότι ήταν σε σχέσεις, ήταν σε υπηρεσία... Ήξεραν ότι εάν είχα καταλάβει κάτι θα τους είχα συλλάβει και τους τρεις.



Πρόεδρος: Μήπως έκαναν κατάχρηση εξουσίας σε χώρο προστατευμένο γι' αυτούς;



Κατηγορούμενος: Δεν το πιστεύω αυτό... Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί μέσα. Είναι εξαιρετικά παιδιά τους εμπιστευόμουν απόλυτα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, για το νεαρό της ηλικίας τους, ότι και οι δύο πλευρές να μην μπόρεσαν να συγκρατήσουν τις ορμές τους;

Η υπόθεση συνεχίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας με τον εισαγγελέα της έδρας να προτείνει για την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου, στις 18 Ιουνίου.