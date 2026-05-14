Οι Ιron Maiden φέρνουν την περιοδεία «Run for your Lives» στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου.

Μόλις 9 μέρες απομένουν από μία ακόμα πολυαναμενόμενη και σίγουρα (προδικάζουμε) σπουδαία συναυλία που θα γίνει στο ΟΑΚΑ: Η περιοδεία «Run for your Lives» των Ιron Maiden έρχεται στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου.

Μετά την επική συναυλία των Metallica, με 90.000 και πλέον άτομα που έκαναν το ΟΑΚΑ να σειστεί και την μπάντα να υποκλιθεί στο μεγαλείο των φανς της, οι Iron Maiden έρχονται για να επαναλάβουν την επιτυχία.

Πριν φτάσει όμως ο Bruce Dickinson και η παρέα του για μία ακόμα φορά στην Αθήνα, πρόλαβε και ήρθε ο Eddie.

Η εταιρεία παραγωγής High Priority ετοίμασε ένα εξαιρετικό βιντεάκι για να μπούμε σε mood. Ο Eddie φέρνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνει τον φραπέ του και τρώει σουβλάκι. Στο τέλος φτάνει και στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ειρήνη» περιμένοντας τη μπάντα και τους φανς.

Κλισέ; Μπορεί. Υπέροχο, σίγουρα.