Οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Αυτή την εβδομάδα, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας Top Gun του 1986, ξαναβλέποντας την ταινία στη μεγάλη οθόνη με μια ειδική κινηματογραφική εκδήλωση διάρκειας μόνο μιας εβδομάδας που ξεκινάει στις 14 Μαΐου. Για πρώτη φορά, το Top Gun επιστρέφει στους κινηματογράφους για μια πλήρως αναβαθμισμένη, δυναμική εμπειρία για μια νέα γενιά σινεφίλ και παλιών θαυμαστών.

Επίσης, ο κλασικός Γκάι Ρίτσι που όλοι αγαπάμε επιστρέφει με τη νέα του ταινία «Γκρίζα Ζώνη», ενώ οι φαν των Iron Maiden κάνουν προθέρμανση με το εκρηκτικό ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition», λίγο πριν τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου.

Γκρίζα Ζώνη (In the Grey)

Μια καταιγιστική περιπέτεια δράσης με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Γκάι Ρίτσι.

Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και οι συμμαχίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, η ταινία Γκρίζα Ζώνη συνδυάζει εκρηκτική δράση με έξυπνο χιούμορ στο αυθεντικό στυλ του Γκάι Ρίτσι. Κάθε κίνηση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, κάθε συμφωνία προδίδεται, κάθε σύμμαχος έχει κρυφά κίνητρα και το σχέδιο μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Πρωταγωνιστούν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ και Έιζα Γκονζάλες.

Iron Maiden: Burning Ambition

Οι Iron Maiden μάς συστήνονται ξανά με το εκρηκτικό ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition» που αποκαλύπτει την θρυλική πορεία τους μέσα από πέντε δεκαετίες μουσικής ιστορίας.

H ταινία προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία με πρωταγωνιστές τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος καθώς και εμβληματικές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της μουσικής όπως ο βραβευμένος ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο θρυλικός ντράμερ των Metallica Λαρς Ούλριχ.



Πλούσιο σε σπάνιο αρχειακό υλικό και αποκλειστικές backstage στιγμές, το «Burning Ambition» καταγράφει την εξέλιξη της μπάντας από τα πρώτα της βήματα στο Λονδίνο μέχρι τις τεράστιες παγκόσμιες περιοδείες και τη δημιουργία ενός φανατικού κοινού σε όλο τον κόσμο.

Ο Αυτόματος Τηλεφωνητής (Le Repondeur)

Ο Μπατίστ και ο Πιερ. Ο ένας μίμος φωνών, ο άλλος γνωστός συγγραφέας. Ο ένας θέλει να ζει από την τέχνη του, ο άλλος για την τέχνη του. Αλλά και οι δύο δυσκολεύονται. Μέχρι που ο Πιερ προτείνει στον Μπατίστ να γίνει η τηλεφωνική «φωνή» του, διαχειριζόμενος όλες τις κλήσεις του, ώστε εκείνος να αφοσιωθεί στο επόμενο μυθιστόρημά του.

Το Τροχόσπιτο (Caravan)

Η Έστερ μόλις έκλεισε τα 45 και δεν κάνει τίποτα στη ζωή της εκτός από το να φροντίζει τον γιο της Ντέιβιντ που έχει σοβαρή διανοητική αναπηρία. Ο Ντέιβιντ δεν μπρεί να μιλήσει και χρειάζεται συνεχή προσοχή. Η Έστερ τον αγαπά βαθιά, αλλά έχει κουραστεί από τη ρουτίνα και να τα καταφέρνει μόνη της.



Φίλοι στην Ιταλία την προσκαλούν για μια επίσκεψη, αλλά βρίσκουν ότι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Ντέιβιντ προκαλεί προβλήματα. Τους ζητούν να μείνουν σε ένα τροχόσπιτο στον κήπο. Για την Έστερ, είναι το τελευταίο ποτήρι. Δεν θέλει πια να νιώθει βάρος. Όταν έρθει η νύχτα, ξεκινά το τροχόσπιτο και ξεκινάει ένα ταξίδι που αλλάζει τη ζωή τους.

Ανάμεσα σε Τρεις Ζωές (Jimpa)

Η Χάνα και το non-binary έφηβο παιδί της, το Φράνσις, επισκέπτονται τον γκέι παππού τους, τον Τζίμπα, στο Άμστερνταμ.



Το Φράνσις εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τον παππού του για έναν χρόνο, αμφισβητώντας τις γονεϊκές πεποιθήσεις της Χάνα και αναγκάζοντάς την να αντιμετωπίσει ζητήματα του παρελθόντος.

Ιερά Οδός, 21 χλμ. (Sacred Way, 21 km)

Σε ύφος road movie, το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει μια προσωπική ματιά της σκηνοθέτιδας Νικολέτας Παράσχη, πάνω στη σύγχρονη Ιερά Οδό, καθώς την ακολουθούμε σ' ένα οδοιπορικό από τον Κεραμεικό έως την Ελευσίνα.



Για τους αρχαίους Μύστες, η διαδρομή αυτή ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Σήμερα είναι ένας αδιάφορος αυτοκινητόδρομος, τον οποίο όλοι προσπερνάμε αλλά σπάνια τον «βλέπουμε». Άραγε υπάρχει ακόμη κάτι «Ιερό» εκτός από το όνομά του;

Για Σένα (Per Te)

Ο Πάολο μόλις έγινε 40 χρονών ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι, να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του απολαμβάνοντάς την με αγάπη, δύναμη και κουράγιο. Μαζί με το γιο του Ματία και τη γυναίκα του Μικέλα, ο Πάολο επικεντρώνεται στο να δημιουργεί αναμνήσεις και να μαθαίνει πράγματα για τη ζωή στο γιο του, ώστε και αυτός να του τις μεταφέρει όταν η μνήμη του αρχίζει να εξασθενεί.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη για τη ζωή, με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους.



Το Τραγούδι της Μικρής Φάλαινας (The Last Whale Singer)

Ανακαλύψτε τη μουσική που κρύβετε μέσα σας σε μια μαγευτική θαλάσσια περιπέτεια για όλη την οικογένεια, γεμάτη δράση, χιούμορ και συγκίνηση!

Ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, είναι ο γιος του τελευταίου Φαλαινοντορεμή, του μυθικού τραγουδιστή των ωκεανών, η μαγική μελωδία του οποίου κρατούσε κάποτε ασφαλείς τις θάλασσες. Γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του, ο Βίνσεντ δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπορεί να σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους.

Top Gun

Μια ομάδα ελίτ πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού, γνωστή ως «Top Gun», που φοιτά στη Σχολή Όπλων Τακτικής, ωθεί τα αεροσκάφη της και ο ένας τον άλλον στα όρια, καθώς ανταγωνίζονται για να αναδειχθούν οι καλύτεροι των καλύτερων. Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ στην εμβληματική υπερπαραγωγή του 1986 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.



Η επανακυκλοφορία της ταινίας θα συνδυαστεί με την ταινία Top Gun: Maverick – η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και ήταν η ταινία #1 του 2022 και η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της Paramount Pictures – δημιουργώντας ένα υπερθέαμα με δύο από τις πιο διάσημες ταινίες αεροπορίας όλων των εποχών.

Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), γιο του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ αλλά και τον αξιωματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα ‘’Ρούστερ’’ και ‘’Γκουζ’’ αντίστοιχα. Αντιμετωπίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

