Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Ίρις.

Από τις 127 ταινίες που κατατέθηκαν συνολικά, ξεχώρισαν 39. Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» με συνολικά 16 υποψηφιότητες οδηγεί την κούρσα των φετινών υποψηφιοτήτων, διεκδικώντας ένα βραβείο σχεδόν σε όλες τις βασικές κατηγορίες.

Ακολουθεί η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη με 12 υποψηφιότητες και το «Beachcomber» με 10. Επίσης, ανάμεσα στις υποψήφιες ταινίες, συναντάμε και τη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία «Κάλαντα των Χριστουγέννων», που συγκεντρώνουν 6 υποψηφιότητες.

Η τελετή απονομής των βραβείων Ίρις 2026 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με παρουσιαστές τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Θανάση Αλευρά.

Τη σκηνοθεσία της φετινής τελετής απονομής υπογράφει ο Ζαχαρίας Μαυροειδής και περιστρέφεται γύρω από την έννοια του Φωτός, ως αδιάσπαστου συστατικού στοιχείου της κινηματογραφικής τέχνης, κυριολεκτικά και αλληγορικά. Οι ταινίες αναδεικνύουν τις πιο λαμπερές αλλά και τις πιο ταπεινές στιγμές της ζωής μας. Φέρνουν στο προσκήνιο φωτογενείς πρωταγωνιστές και αφανείς ήρωες. Φωτίζουν κρυφές διαδρομές, ενδόμυχα μυστικά και λυτρωτικές αλήθειες. Ο κινηματογράφος είναι οι ζωές μας στο φως.

Οι υποψηφιότητες των Βραβείων Ίρις

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Αρκουδότρυπα: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Θανάσης Μιχαλόπουλος, Αρσινόη Πηλού, Emily Sky Hickin, Ishan Sanjay Deshpante

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Στέφανος Κουτσαρδάκης, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα

Σπασμένη Φλέβα: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Γιάννης Καραντάνης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης

Beachcomber: Κωνσταντίνος Κουκουλής, Αριστοτέλης Μαραγκός, Βίκυ Μίχα, Αλέξης Αναστασιάδης, Φένια Κοσοβίτσα

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ιωάννα Σουλτάνη, Δημήτρης Νάκος, Δέσποινα Μουζάκη, Ivan Toven, Dejan Krajcevski, Marco Jacimovic, Vincent Michaud

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Από τι είμαστε φτιαγμένοι: Σιαμάκ Ετεμάντι, Ανδριάννα Θεοχάρη

Η Καρδιά του Ταύρου: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Βασίλης Παναγιωτακόπουλος, Εύα Στεφανή

Λο: Θανάσης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

Σμιλεμένες Ψυχές: Σταύρος Ψυλλάκης, Ματθαίος Φραντζεσκάκης

Τα Τέρματα του Αυγούστου: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Ο Θεός δεν θα βοηθήσει: Γιώργος Τσούργιαννης

Τα πρώτα δόντια / Milk Teeth: Κωνσταντίνος Βασίλαρος

Maricel: Μαρία Δρανδάκη

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Μίτση: Γεύη Δημητρακοπούλου, Μίνα Ντρέκη, Ηρώ Αηδόνη

Οι Λύκοι Επιστρέφουν: Στυλιανός Μωραϊτίδης, Ιωάννα Πετειναράκη

Χοῦς εἶ καὶ εἰς χοῦν ἀπελεύσει: Δημήτρης Παπαθανάσης

400 cassettes: Θέλγια Πετράκη, Κώστας Ταγκαλάκης

Noi: Νεριτάν Ζιντζιρία, Κυριακή Βήρου, Efijeni Kokedhima

Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Και Ελ και Αλ: Ιλίρ Τσούκο, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Πάσκουα Βοργιά

Να φοβάσαι τ’ άστρα του νοτιά: Χρήστος Καρτέρης

Who was here?: Εύη Στάμου

Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

13μ2: Αντώνης Δημητρόπουλος

Μαύρες Πολιτείες: Χρήστος Μαγγανάς, Γιώργος Κυριάκος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης

Poplars: Αλέξανδρος Βουνάτσος, Τάσος Κορωνάκης

The Synthetic Age: Δημήτρης Αρμενάκης, Αλέξης Αναστασιάδης

Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει: Βασίλης Παντελίδης

Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων: Δήμητρα Πετμεζά

Το Χρυσόψαρο: Σπυριδούλα Διασπάρρα

Χαμένες Γαρδένιες: Γαλάτεια Λαγουτάρη

Or how to disappear: Γιώργος Αγγελόπουλος

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Κότα: Gyorgy Palfi

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης

Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

Οι άγριες μέρες μας: Βασίλης Κεκάτος

Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αμέρισσα Μπάστα

Βραβείο Σεναρίου

Αρκουδότρυπα: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Οικονομίδης, Βαγγέλης Μουρίκης

Beachcomber: Αριστοτέλης Μαραγκός, Χρυσούλα Κοροβέση

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Δημήρης Νάκος, Αμέρισσα Μπάστα

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου

Δεξιώσεις: Αντώνης Καφετζόπουλος

Μάχη: Μανώλης Μαυροματάκης

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βαγγέλης Μουρίκης

Σπασμένη Φλέβα: Βασίλης Μπισμπίκης

Beachcomber: Χρήστος Πασσαλής

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου

Αρκουδότρυπα: Χαρά Κυριαζή

Οι Άγριες Μέρες Μας: Δάφνη Πατακιά

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μορτ Κλωναράκη

Σπασμένη Φλέβα: Μαρία Κεχαγιόγλου

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Ελίνα Τσιορμπατζή

Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου

Δεξιώσεις: Χρήστος Βαλαβανίδης

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Τάσος Νούσιας

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Νιάρρος

Beachcomber: Στάθης Κόκκορης

Life in a Beat (Μικρές Ανάσες): Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου

Κόκορας: Κόρα Καρβούνη

Μάχη: Ράνια Οικονομίδου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Φιλίππα Κουτούπα

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιούλα Μπούνταλη

Σπασμένη Φλέβα: Μπέττυ Αρβανίτη

Βραβείο Φωτογραφίας

Αρκουδότρυπα: Αρσινόη Πηλού

Οι Άγριες Μέρες Μας: Γιώργος Βαλσαμής

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Χριστίνα Μουμούρη

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Beachcomber: Γιώργος Καρβέλας

Βραβείο Μοντάζ

Κότα: Lehmhényi Réka

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Beachcomber: Θοδωρής Αρμάος

Light Falls: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

Αρκουδότρυπα: John Tournas

Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: The Boy, Δεσποινίς Τρίχρωμη

Οι Άγριες Μέρες Μας: Κωστής Μαραβέγιας

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Μαριλένα Ορφανού, Σταύρος Μητρόπουλος

Σπασμένη Φλέβα: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Βραβείο Σκηνογραφίας

Κότα: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Έλενα Βαρδαβά

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Λίζα Τσουλούπα

Beachcomber: Σταύρος Λιόκαλος

Gorgonà: Σταύρος Λιόκαλος

Βραβείο Ενδυματολογίας

Οι Άγριες Μέρες Μας: Εύα Γουλάκου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Βασιλεία Ροζάνα

Σπασμένη Φλέβα: Δέσποινα Χειμώνα

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Τριάδα Παπαδάκη

Gorgonà: Εβελίνα Δαρζέντα, Άννα Ζώτου

Βραβείο Ήχου

Οι Άγριες Μέρες Μας: Lancelot Hervé-Mignucci, Valerie Le Docte, Aline Gavroy, Βάλια Τσέρου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Νίκος Έξαρχος, Άρης Λουζιώτης, Κώστας Βαρυμποπιώτης

Σπασμένη Φλέβα: Άρης Αναστασόπουλος, Κώστας Φυλακτίδης

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Νίκος Έξαρχος, Χρίστος Κυριακούλλης, Μικές Μπίλλης

Beachcomber: Τάσος Καραδέδος, Γιώργος Ραμαντάνης

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ

Βγαίνουν μέσα από τη Μαργκό: Ιωάννα Λυγίζου

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ: Αλεξάνδρα Μυτά

Σπασμένη Φλέβα: Γιάννης Παμούκης

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζήμος

Beachcomber Χαρά Βασιλειάδη

Gorgonà: Αλεξάνδρα Μυτά, Σωτήρης Πατεράκης

Βραβείο Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ