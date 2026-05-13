Απέναντι στο κλίμα στοχοποίησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το κυβερνών κόμμα, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύει την επάρκεια και την αναγκαιότητα ενός ευρωπαϊκού θεσμού που συμβάλλει στη διαφάνεια και στο κράτος δικαίου.

Στο ερώτημα «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;» απαντά στην τελευταία του παρέμβαση το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

Σε μία περίοδο όπου ακόμα και μέλη της κυβέρνησης επιτίθενται στους Ευρωπαίους δικαστικούς λειτουργούς προσπαθώντας να αποδομήσουν την επάρκεια και τις προθέσεις τους, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ, Γιάννης Δρόσος, Ιωάννης Καμπουράκης και Ζωρζέτα Λάλη πιάνουν το νήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την αρχή.

«Από όταν συστάθηκε το 2017 και μετέχει σε αυτή η Ελλάδα με απόφαση της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα, αλλά και την αναγκαιότητα του οργάνου αυτού» επισημαίνουν.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπήρξε τέτοια οργανωμένη επίθεση, όπως συμβαίνει στη χώρα μας από το κυβερνών κόμμα και τον φιλοκυβερνητικό τύπο.

»Χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ πιθανόν να μην φτάναμε ποτέ στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ανάδειξή του ως παράδειγμα απάτης από «οργανωμένη εγκληματική οργάνωση». Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη διορατικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης που το 2017 δεν φοβήθηκε τον έλεγχο, καθιστώντας τη χώρα μας μέλος της ομάδας των ευρωπαϊκών κρατών που πήραν την σχετική πρωτοβουλία.

