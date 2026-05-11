Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

«Λευκός καπνός» από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την Πόπη Παπανδρέου και τους άλλους δύο εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Παρατείνεται η θητεία τους για δύο χρόνια.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διετή ανανέωση της θητείας και των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο, δίνοντας τέλος στο «θρίλερ» που είχε εξελιχθεί για το αν θα παραμείνουν ή όχι στις θέσεις τους. Και οι τρεις, κρίθηκε από τους 15 ανώτατους δικαστικούς που μετέχουν στο Συμβούλιο, ότι πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.

Να σημειωθεί, πάντως, πως το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για άλλα πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Υπενθυμίζεται πως η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών εισαγγελικών λειτουργών για πέντε χρόνια, δηλώνοντας πως αν η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα ήταν αρνητική, τότε το θέμα θα έφθανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.