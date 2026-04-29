Άνοδος για τον Τσίπρα, το 11% λέει στη δημοσκόπηση ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα του.

Πτώση σημειώνει η Νέα Δημοκρατία (21,5%) σε δημοσκόπηση της Metron Analysis, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται (11,3%), καθώς η στροφή στην εσωτερική ατζέντα εξαϋλώνει τα κέρδη που είχε το κυβερνών κόμμα από τον πόλεμο στο Ιράν, όπως επεσήμανε ο Στράτος Φαναράς.

Ανάμεσα στα ευρήματα που ξεχωρίζουν στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega είναι πως σχεδόν 8 στους 10 θεωρούν ότι η χώρα ωφελείται από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία, εν μέσω των σφοδρών επικρίσεων του Άδωνι Γεωργιάδη για τον θεσμό. Παράλληλα, άνοδο καταγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς το 11% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από το 23,8% που ήταν τον Μάρτιο στο 21,5% και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται αυξάνοντας το ποσοστό του από 10,4% σε 11,3%.

«Ντέρμπι» παραμένει η τρίτη θέση, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας- με μικρές απώλειες είναι στο 7,8% (από 8%) και η Ελληνική Λύση ενισχυμένη στο 7,7% (από 6,8%). Το 6,3% συγκεντρώνει το ΚΚΕ και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (4%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 14,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ πέφτει από το 31,1% στο 28,6%, έναντι 15% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ, ενισχυμένο κατά 1,4%. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 10,4% και η Ελληνική Λύση στο 10,2%, ενώ το 8,4% συγκεντρώνει το ΚΚΕ, το 5,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, το 3,5% η Φωνή Λογικής και το 3,1% το ΜέΡΑ25.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι (53%) προτιμούν τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αντίθετα, το 44% τάσσεται υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Άνοδος για τον Αλέξη Τσίπρα

Το 11% δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ποσοστό ενισχυμένο κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Το 60% απαντά «απίθανο» σε αυτή την ερώτηση, ποσοστό μειωμένο κατά 2%, το 10% λέει «αρκετά πιθανό» και το 18% «όχι και τόσο πιθανό».

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με αυθόρμητες απαντήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26%, ο Αλέξης Τσίπρας 7% και από 6% οι Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος. Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να κυριαρχεί η απάντηση «κανένας», με 30%.

Για την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, το 48% λέει ότι είναι απίθανο, μείωση τριών ποσοστιαίων μονάδων, το 10% δηλώνει «πολύ πιθανό» (από 11%), το 17% απαντά «αρκετά πιθανό» και το 23% «όχι και τόσο πιθανό».

Εξάλλου, η δημοσκόπηση καταγράφει βελτίωση της εικόνας της Μαρίας Καρυστιανού, αφού το 44% έχει θετική γνώμη για εκείνη (άνοδος 3 μονάδων) και το 47% αρνητική (πτώση 5%).

Υπέρ της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, σε λάθος κατεύθυνση η χώρα

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 78% των ερωτηθέντων εκφράζει την άποψη πως η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ωφελεί την Ελλάδα, ενώ το 14% εκτιμά ότι τη βλάπτει.

Το 66% πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, μια άνοδος δύο ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε ένα μήνα. Τα σημαντικότερα προβλήματα παραμένουν η ακρίβεια (46%), η οικονομία (36%) και η κρίση θεσμών (20%).

Αυξήθηκε το ποσοστό εκείνων που αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση, ανεβαίνοντας τρεις μονάδες στο 71%. Αύξηση της ίδιας τάξης παρουσίασε και το ποσοστό εκείνων που αξιολογούν αρνητικά τον πρωθυπουργό, που πλέον ανέρχεται σε 69%.

Αν και η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ παραμένει δύσκολη, βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Το 77% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση (πτώση 4%) και το 76% τον Νίκο Ανδρουλάκη (πτώση 5%).

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χάνει δύο μονάδες, αλλά παραμένει στην κορυφή της λίστας, με 35%. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι δεύτερος, ενισχυμένος κατά 5%, στο 33%, μπροστά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που χάνει τρεις μονάδες (30%). Ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με 29% (από 25%), ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης (27%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κερδίζει τρεις μονάδες, ανεβαίνοντας στο 26%.

Όλη η δημοσκόπηση της Metron Analysis