«Με τον Τσίπρα δεν είμαστε και ξένοι, θεωρώ αυτονόητο ότι ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής. Με ενημέρωσε για το σχέδιο του», είπε ο Γιάννης Δραγασάκης.

«Δεν μπορώ να δω κυβερνητική αλλαγή χωρίς τον Τσίπρα. Βλέπω καταλυτικό το ρόλο του με την εμπειρία που έχει, με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που έχει κερδίσει, με τα θετικά και τα όποια αρνητικά», είπε ο Γιάννης Δραγασάκης στα Παραπολιτικά 90,1 τονίζοντας ωστόσο πως «σε ό,τι αφορά όμως το κόμμα το μεγάλο της Αριστεράς το οποίο εγώ προσδοκώ εκεί είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια θέση αυτονομίας και κριτικής στάσης μέχρι να δω το αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή».

Μεταξύ άλλων δήλωσε:

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Ζούμε μια αναστάτωση, ίσως είμαστε στην αρχή μιας ανασύνθεσης του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού και άρα μπορούμε να έχουμε και μια -ας το πω- αισιόδοξη νότα ότι απ’ όλο αυτό μπορεί να προκύψει κάτι θετικότερο από αυτό που ζούμε σήμερα.

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Η εικόνα δεν είναι καλή στο χώρο της Αριστεράς έχουν επικρατήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα φυγόκεντρες τάσεις, κατακερματισμοί και λοιπά, αυτά συμβαίνουνε σε δύσκολες περιόδους αλλά υπάρχουν και παραδείγματα όπου μέσα από κάποιες διαδικασίες υπό την πίεση πάντα της κοινωνίας ο κόσμος της Αριστεράς βρίσκει τον τρόπο να συνεννοηθεί. Απέχουμε από αυτό.

Για την ΕΛ.Α.Σ. και την άρνηση στο διάλογο

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Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Δεν μπαίνει στον διάλογο ακόμα από ότι καταλαβαίνω δηλαδή επειδή είναι σε ιδρυτική φάση έχει ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Το θεωρώ και κάπως αυτονόητο δηλαδή η Αριστερά πάντα είναι πολυκεντρική, ένα κόμμα δικαιούται να πει ότι «εγώ θέλω να εκφράσω αυτές τις συγκεκριμένες αποχρώσεις της Αριστεράς», ναι αλλά θα υπάρξουν και άλλες επομένως πρέπει αν θέλουμε να υπάρξει πραγματικά μια αλλαγή να υπάρξουν και συνεννοήσεις με άλλες δυνάμεις.

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Πρέπει να δούμε την Αριστερά ως μέλλον κι όχι μόνο ως παρελθόν, ζούμε μια νέα εποχή. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε Αριστερά στην εποχή μας, στην εποχή των πολέμων, όλων αυτών των οικολογικών καταστροφών, των απειλών αλλά και των προσδοκιών που γεννούν διάφοροι παράγοντες όπως οι τεχνολογίες κλπ θα έπρεπε να ανακαλύψουμε μια Αριστερά η οποία όμως πρέπει να δει τα νέα προβλήματα και όχι μόνο το παρελθόν. Το αν θα ανταποκριθεί, το εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα, σε αυτό που λέω δεν το ξέρω, θα δείξει.

Ερωτηθείς γιατί δεν καρπώνεται η Αριστερά την δυσαρέσκεια του κόσμου

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Προφανώς έχουνε γίνει λάθη. Υπάρχουν ανεπάρκειες ή ζούμε μια μεταβατική φάση που και η κοινωνία και οι εκφράσεις οι πολιτικές δεν έχουνε βρει αυτή την αντιστοίχιση που χρειάζεται. Δηλαδή ζούμε μια κρίση εκπροσώπησης γενικά ως κοινωνία γιατί και η ΝΔ είναι πρώτη δύναμη αλλά με ποσοστά που δεν αντιστοιχούν στα ευρύτερα μεγέθη

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι έχει κλείσει ο κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι σε μια δύσκολη θέση. Εγώ έχω φύγει από το κόμμα αυτό, υπονοώντας ακριβώς ότι το θετικό του έργο έκλεισε βεβαίως αν αυτοί που είναι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να του δώσουν μία συνέχεια έχουν όλο το δικαίωμα να το κάνουν. Εγώ αυτό που είπα φεύγοντας είναι ότι προσβλέπω σε ένα νέο κόμμα μαζικό λαϊκό της Αριστεράς που αυτό πια δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

ΔΗΜ: Μπορεί να είναι η ΕΛ.Α.Σ.;

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Σε ότι αφορά την κυβερνητική αλλαγή που θέλουμε όλοι εγώ δεν μπορώ να τη δω αυτή την αλλαγή χωρίς τον Τσίπρα. Άρα σε ότι αφορά την κυβερνητική αλλαγή βλέπω καταλυτικό το ρόλο και του προσώπου του Αλέξη Τσίπρα, με την εμπειρία που έχει, με τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που έχει κερδίσει, με τα θετικά και τα όποια αρνητικά. Σε ότι αφορά όμως το κόμμα το μεγάλο της Αριστεράς το οποίο εγώ προσδοκώ εκεί είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια θέση αυτονομίας και κριτικής στάσης μέχρι να δω το αποτέλεσμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή.

Ερωτηθείς αν είναι στα σχέδιά του να μπει πιο έντονα στην ενεργό πολιτική

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Στη φάση αυτή η πρόθεσή μου είναι να βοηθήσω όχι να πρωτοστατήσω, να βοηθήσω για να γίνουν κάποιες «μετατοπίσεις» δηλαδή να περάσουμε από μια στείρα αντιπαράθεση σε έναν εποικοδομητικό διάλογο έστω και αντιπαραθετικό αλλά πάνω σε προβλήματα. Να περάσουμε από τα πρόσωπα, που παίζουν σημαντικό ρόλο, σε πολιτικές και σε ιδέες.

Ερωτηθείς αν έχει να συνομιλήσει με τον κ. Τσίπρα

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Με τον Τσίπρα δεν είμαστε και ξένοι, υπήρξα αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του μια πενταετία άρα το θεωρώ αυτονόητο ότι ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και ο Αλ.Τσίπρας με ενημέρωσε για το σχέδιο του, διατύπωσα τις δικές μου απόψεις, προχωράνε τα πράγματα.

ΔΗΜ: Έχετε ζητήσει να κάτσει σε διάλογο με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις;

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Ο Τσίπρας έχει πει κάτι το οποίο το ακούω ότι δεν θέλω αυτό που πάω να φτιάξω να φανεί μια συγκόλληση θραυσμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή του, είναι σεβαστή άποψη. Αυτό αν μεταφραστεί ότι σημαίνει face control προφανώς αυτά δεν τα παίρνω και πολύ σοβαρά διότι δεν τα θεωρώ ότι είναι στοιχεία που μπορούν να χαρακτηρίσουν την οικοδόμηση ενός νέου κόμματος. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο της πολιτικής λέγεται εμπιστοσύνη…