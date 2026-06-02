Ένα κόσμημα της πολιτικής μπαίνει στη Βουλή και παραδίδει με το καλημέρα μαθήματα.

Ο Γιάννης Δραγασάκης είναι αυτός που αναλαμβάνει βουλευτής στη θέση της Έφης Αχτσιόγλου, που αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά και υπέβαλε και την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής, κίνηση που δείχνει και την πορεία που θα ακολουθήσει στο μέλλον.

Δείχνει επίσης πως είναι αποφασισμένος, κόντρα στην τοξικότητα και την υποβάθμιση της πολιτικής, να παραγάγει έργο στη Βουλή με καίριες παρεμβάσεις.

Ας παραδειγματιστούν από τον Δραγασάκη οι σύντροφοί του βουλευτές – και όχι μόνο...

Β.Σκ.