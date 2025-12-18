Γιάννης Δραγασάκης, Ηλίας Μόσιαλος για το βιβλίο του Ανδρέα Ξανθού.

Το βιβλίο του Ανδρέα Ξανθού «Το κόκκινο νήμα», παρουσιάστηκε χθες σε μια κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο, αποτυπώνει τις πραγματικές συνθήκες και τις μάχες που έδωσε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στον τομέα της Υγείας κατά τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, αλλά και μετέπειτα.

Όπως τόνισε ο Ανδρέας Ξανθός, το βιβλίο αυτό προέκυψε «από την ανάγκη να υπερασπιστεί μια συλλογική προσπάθεια. Μια προσπάθεια που έγινε με τους ανθρώπους και τους υγειονομικούς της Αριστεράς».

Ο κ. Ξανθός ξεκαθάρισε επίσης ότι προτεραιότητά του στο υπουργείο Υγείας ήταν «να σταθεί όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, να είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο, και συνεχώς να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του».

Συνοψίζοντας, υπογράμμισε ότι «το Κόκκινο νήμα, είναι η ιδέα της καθολικής και ισότιμης κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων μέσα από ένα αξιόπιστο και ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας».

Δραγασάκης: Σήμερα βρισκόμαστε 38% πίσω στις δαπάνες υγείας συγκριτικά με το 2009

Από την πλευρά του ο Γιάννης Δραγασάκης αφού πρώτα είπε ότι «το βιβλίο έρχεται σε μία πολύ επίκαιρη στιγμή», εστίασε στα στοιχεία πρόσφατης μελέτης του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, τα οποία μεταξύ άλλων αποκαλύπτουν ότι «σήμερα βρισκόμαστε 38% πίσω στις δαπάνες υγείας συγκριτικά με το 2009», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. «Δεν έχουμε επανέλθει καν στα επίπεδα που είχαμε πριν από την κρίση», σχολίασε.

Αντλώντας στοιχεία από την ίδια μελέτη, ο κ. Δραγασάκης ανέφερε ότι «την περίοδο 2009-2019 η δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελλάδα ελαττώθηκε κατά 43%. Το ίδιο χρονικό διάστημα το ΕΣΥ απώλεσε 13,6% των νοσοκομείων λόγω συγχωνεύσεων και επίσης έχασε το 23% των νοσοκομειακών κλινών. Το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μειώθηκε κατά 12,9%.

«Βέλη» Μόσιαλου: Χωρίς ουσιαστικές στρατηγικές επιλογές η σημερινή κατάσταση στην Υγεία

Ο κ. Μόσιαλος από την πλευρά του επεσήμανε ότι η παρούσα κυβέρνηση, διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάπτυξης και Σταθερότητας στο χώρο της Υγείας χωρίς ουσιαστικές στρατηγικές επιλογές.

Μεταξύ άλλων, ο Ηλίας Μόσιαλος υπογράμμισε: «Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του βιβλίου είναι η καταγραφή των διλημμάτων που αντιμετώπισε ένας Αριστερός υπουργός Υγείας. Πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί ένα υποχρηματοδοτούμενο σύστημα υγείας χωρίς να συμβιβαστεί με τις αξίες του; Πώς μπορεί κάποιος να ισορροπήσει ανάμεσα στον δημοσιονομικό περιορισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη; Πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τις συντεχνιακές αντιστάσεις χωρίς να υπονομεύσει τη λειτουργία του συστήματος; Πώς επιλέγει κάποιος ανάμεσα σε ανταγωνιστικές προτεραιότητες όταν οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι; Ο Ανδρέας Ξανθός αναλύει αυτές τις αντισταθμίσεις ως τις επώδυνες επιλογές που χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση υπό περιορισμούς».

Μάλιστα, τόνισε ότι «ο τρόπος που αναδεικνύονται αυτά τα διλήμματα μέσα από το βιβλίο αντί μόνο των αποτελεσμάτων, οι πραγματικές επιλογές αντί των δηλωμένων προθέσεων και οι συγκρούσεις που βρίσκονται πίσω από τις διοικητικές πράξεις δείχνουν μία ουσιαστική διάθεση λογοδοσίας και αυτό σε μια πολιτική κουλτούρα όπως η δική μας στην Ελλάδα, όπου η αυτοκριτική σπανίζει είναι ίσως από μόνο του ένα αξιακό γεγονός. Το βιβλίο καταγράφει αυτές τις διαδικασίες με ειλικρίνεια χωρίς να αποκρύπτει τις δυσκολίες, ή τα όρια των επιτευγμάτων».

Κ.Σ.