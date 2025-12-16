Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην κατάμεστη αίθουσα του Πολυχώρου Royal Πάτρα.

Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, όπου αυτή την ώρα παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη», σε εκδήλωση στο Πολυχώρο Royal με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τη δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου, μετά την πρώτη εκδήλωση στην Αθήνα και εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων που επαναφέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Στο πάνελ της συζήτησης, που θα εστιάσει στο ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, θα συμμετέχουν οι:

Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός

Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV και δημοσιογράφος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE την εκδήλωση

Στήριξη Τσίπρα στα αιτήματα των αγροτών

Μια έκπληξη επιφύλαξε από την Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας, που στηρίζει τον αγώνα τον αγροτών χωρίς «ναι μεν, αλλά», ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των χρημάτων που οφείλει προς τους αγρότες. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία αντιπροσωπείας αγροτών του, με τον κτηνοτρόφο Αποστόλη Νεμουτιάνο να ανεβαίνει στο βήμα και να μιλά για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η παρέμβασή του καταχειροκροτήθηκε από το κατάμεστο Royal, ενώ ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή του αγροτικού κόσμου.

Πρώτες εικόνες από την προσέλευση του κοινού

Με πλήθος κόσμου να γεμίζει από νωρίς τον πολυχώρο Royal, ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στο προσκήνιο μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», σε μια βραδιά γεμάτη πολιτικές σκέψεις, συζητήσεις και μηνύματα με σαφή κοινωνικό αποτύπωμα.

Η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα

