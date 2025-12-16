Η στενή σύμβουλος του Τραμπ, αναγνώρισε τη διάθεση του για εκδίκηση και παραδέχθηκε ότι πολλές από τις ενέργειές του κατά τη δεύτερη θητεία του καθοδηγούνταν από την επιθυμία του για αντίποινα.

Ασυνήθιστα - έως και άβολα - ειλικρινείς ήταν οι δηλώσεις της επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε περισσότερες από 10 συνεντεύξεις σε συντέκτη του Vanity Fair, η Γουάιλς μίλησε με αφοπλιστική, σχεδόν ύποπτη, ειλικρίνεια για την εργασία της για τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα του αλκοολικού», παρά το γεγονός ότι είναι γνωστός ως ανόητος. Αναγνώρισε τη διάθεση του προέδρου για εκδίκηση και παραδέχθηκε ότι πολλές από τις ενέργειές του κατά τη δεύτερη θητεία του καθοδηγούνταν από την επιθυμία του για αντίποινα.

Η Γουάιλς υπονόησε ότι ο Τραμπ επιδίωκε αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα μέσω μιας εκστρατείας με βομβαρδισμούς πλοίων, αντικρούοντας τις επίσημες δικαιολογίες για τις επιθέσεις ενώ περιέγραψε αρκετούς αμφιλεγόμενους τομείς όπου ο πρόεδρος αγνόησε τις συμβουλές της, συμπεριλαμβανομένων των απελάσεων και των χάριτων.

Τα σχόλια, που έγιναν σε συνομιλίες τον τελευταίο χρόνο με τον συγγραφέα Κρις Γουίπλ, είναι εντυπωσιακά τόσο ως προς την ειλικρίνειά τους όσο και ως προς το θέμα τους, σχολίασε το CNN. Η Γουάιλς, η οποία ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι τα λόγια της βγήκαν εκτός πλαισίου σε ένα «σημείο που προκάλεσε σοκ», είναι γνωστή στον Λευκό Οίκο ως μια προσεκτική χειρίστρια με λίγους εσωτερικούς επικριτές, σε αντίθεση με τους άνδρες που κατείχαν τη θέση κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Έχει διατηρήσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ εν μέρει διευθύνοντας μια λειτουργική Δυτική Πτέρυγα που δεν προσπαθεί να περιορίσει τις παρορμήσεις του προέδρου.

Ο Τραμπ αναφέρεται τακτικά στην κορυφαία βοηθό του ως την «πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο», με την ικανότητα να επηρεάζει τις παγκόσμιες υποθέσεις με ένα και μόνο τηλεφώνημα. Ενώ είναι μια σχεδόν συνεχής παρουσία κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του και των δημόσιων εμφανίσεών του, τα δημόσια σχόλιά της κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ περιορίστηκαν σε λίγες φιλικές συνεντεύξεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Γουάιλς είπε ότι ο Τραμπ κυβερνά με «την άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, μηδέν, τίποτα. Οι αλκοολικοί με υψηλή λειτουργικότητα ή οι αλκοολικοί γενικά, οι προσωπικότητές τους είναι υπερβολικές όταν πίνουν», είπε. «Και έτσι είμαι λίγο ειδική στις μεγάλες προσωπικότητες». Το άρθρο σημειώνει ότι μεγάλωσε με έναν αλκοολικό πατέρα,τον θρυλικό αθλητικό παρουσιαστή Πατ Σάμεραλ.

Στις συνεντεύξεις, η Γουάιλς παραδέχτηκε ότι «μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο» ανταπόδοσης στις διώξεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ. «Εννοώ, ο κόσμος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι φαίνεται εκδικητικό», είπε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποτυχημένη δίωξη του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ. «Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν πρέπει να το σκέφτεστε αυτό».

«Δεν νομίζω ότι ξυπνάει σκεπτόμενος τα αντίποινα. Αλλά όταν υπάρχει μια ευκαιρία, θα την επιχειρήσει», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της Γουάιλς

Γράφοντας μετά τις συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν στο Vanity Fair, η Γουάιλς είπε ότι τα λόγια της παρουσιάστηκαν εκτός πλαισίου.

«Το άρθρο που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί είναι ένα ανειλικρινές, χτύπημα εναντίον εμού και του καλύτερου Προέδρου, του προσωπικού του Λευκού Οίκου και του Υπουργικού Συμβουλίου στην ιστορία», έγραψε στο X. «Το σημαντικό πλαίσιο αγνοήθηκε και πολλά από αυτά που εγώ, και άλλοι, είπαμε για την ομάδα και τον Πρόεδρο, παραλείφθηκαν από το άρθρο. Υποθέτω, αφού το διάβασα, ότι αυτό έγινε για να σκιαγραφηθεί μια συντριπτικά χαοτική και αρνητική αφήγηση για τον Πρόεδρο και την ομάδα μας».

Σε ξεχωριστή δήλωση, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει μεγαλύτερη ή πιο πιστή σύμβουλο από τη Σούζι. Όλη η κυβέρνηση είναι ευγνώμων για τη σταθερή ηγεσία της και είναι πλήρως ενωμένη δίπλα της», πρόσθεσε.

{https://twitter.com/SusieWiles/status/2000943061627548148}

Η Γουάιλς αναγνώρισε επίσης ότι ο Τραμπ δεν είχε στοιχεία που να υποστηρίζουν την κατηγορία του ότι ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία», είπε η Γουάιλς για τις φερόμενες επισκέψεις της Κλίντον. Όταν το Vanity Fair ρώτησε αν υπήρχε κάτι ενοχοποιητικό για την Κλίντον στα αρχεία του Έπσταϊν, φέρεται να πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος έκανε λάθος σε αυτό».

«Θεωρητικός συνωμοσίας» ο Τζέι Ντι Βανς

Η Γουάιλς προσέφερε μη κολακευτικές αξιολογήσεις για αρκετούς από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου στις συνεντεύξεις της. Για τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, είπε ότι «είναι θεωρητικός συνωμοσίας εδώ και μια δεκαετία» και υπονόησε ότι η εξέλιξή του από επικριτή του Τραμπ σε πιστό σύμμαχο ήταν «κατά κάποιο τρόπο πολιτική».

Για τον πρώην σύμμαχο του Τραμπ, Ίλον Μασκ, η Γουάιλς είπε ότι είναι «δηλωμένος χρήστης κεταμίνης» και ένας περίεργο τύπος «όπως νομίζω ότι είναι οι ιδιοφυΐες». Η ενέργειά του να διαλύσει την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, ωστόσο, την άφησε «άναυδη».

Η Γουάιλς εξέφρασε επίσης πολιτικές επιφυλάξεις σε όλες τις συνεντεύξεις. Σχετικά με τις απελάσεις, είπε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να «ψάξει πιο προσεκτικά» για να αποφύγει λάθη. Για τη Βενεζουέλα, είπε ότι ο πρόεδρος «θέλει να συνεχίσει να ανατινάζει βάρκες μέχρι ο Μαδούρο να κλάψει» ενώ αναγνώρισε ότι ο Τραμπ θα χρειαζόταν την άδεια του Κογκρέσου για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, κάτι που όπως λέει θα γίνει «σύντομα».

Η Γουάιλς είπε ότι προέτρεψε τον Τραμπ να μην δώσει χάρη στους πιο βίαιους ταραχοποιούς από τις 6 Ιανουαρίου 2021, συμβουλή που τελικά αγνόησε, και είπε ότι τον πίεσε ανεπιτυχώς να καθυστερήσει την ανακοίνωση σημαντικών δασμών εν μέσω αυτού που περιέγραψε ως «τεράστια διαφωνία» μεταξύ των συμβούλων του. Παραδέχτηκε επίσης ότι θέλει ο πρόεδρος να επικεντρωθεί περισσότερο στην οικονομία και λιγότερο στη Σαουδική Αραβία, και στάθηκε στους πιθανούς διαδόχους, διακρίνοντας πώς προσωπικότητες όπως ο Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήρθαν να υποστηρίξουν τον Τραμπ αφού αρχικά του εναντιώθηκαν.

Η συνέντευξη προκάλεσε έντονες εικασίες στους κύκλους του Τραμπ, με ένα κεντρικό ερώτημα: Γιατί να το κάνει αυτό η Γουάιλς; Μήπως ήθελε εκδίκηση από κάποιον; Μήπως έφευγε; Υπήρξε κάποια παρεξήγηση με τη δημοσιογράφο σχετικά με το ποιες από τις παρατηρήσεις της καταγράφηκαν και πότε θα μπορούσαν να δημοσιευτούν; Όλοι συμφώνησαν σε ένα μεγάλο βαθμό πως η Γουάιλς είναι ένα από τα άτομα με την μεγαλύτερη συνοχή και στρατηγική στην πολιτική και μια συνέντευξη σαν κι αυτή θα πρέπει να σημαίνει κάτι.

Ένας σύμβουλος σημείωσε ότι η Γουάιλς, στην ανάρτησή της στο Χ, δεν αρνήθηκε ότι έκανε τα σχόλια.

Με πληροφορίες του CNN





