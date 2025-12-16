O Τραμπ διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Το BBC δήλωσε σήμερα ότι θα αμυνθεί απέναντι στην αγωγή για δυσφήμηση που κατέθεσε ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

H αντίδραση Στάρμερ

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε πως οποιαδήποτε νομική διαδικασία κατά του BBC είναι θέμα του δικτύου όμως η κυβέρνηση υποστηρίζει την ανεξαρτησία του.

«Οποιαδήποτε νομική διαδικασία είναι θέμα του ίδιου του BBC. Έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει ότι δεν υφίσταται υπόθεση όσον αφορά το ευρύτερο σημείο της δυσφήμισης ή του λιβέλου, όμως αυτό είναι δικό του θέμα και θέμα για να ασχοληθούν οι νομικές του ομάδες», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Στάρμερ.

«Θα υπερασπιζόμαστε πάντοτε την αρχή ενός ισχυρού, ανεξάρτητου BBC ως ενός αξιόπιστου εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, που μεταδίδει ειδήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια. Όμως όπως λέμε επίσης σταθερά, είναι καίριας σημασίας να ενεργεί με τρόπο ώστε να διατηρεί την εμπιστοσύνη, διορθώνοντας λάθη γρήγορα όταν αυτά συμβαίνουν».