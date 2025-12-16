Οι δικηγόροι του Τραμπ θα χρειαστεί να αποδείξουν πως όχι μόνο το μοντάζ δημιούργησε ψευδή και δυσφημιστική εικόνα, αλλά και ότι το BBC παραπλάνησε εσκεμμένα τους τηλεθεατές του ή ότι ενήργησε αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση χθες Δευτέρα εναντίον του BBC, του δημόσιου δικτύου ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, απαιτώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων - εξαιτίας της μετάδοσης μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021, προτού οπαδοί του επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει έτσι, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Ο Τραμπ ερίζει πως ο τρόπος που μονταρίστηκαν τα αποσπάσματα τον παρουσίαζαν να καλεί τους υποστηρικτές του να πάνε μαζί του στο Κογκρέσο και να δώσουν «κολασμένη μάχη», ενώ απαλείφθηκε η φράση με την οποία καλούσε η κινητοποίηση να είναι ειρηνική.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει αναγνωρίσει ένα «σφάλμα κρίσης» και έχει παραδεχθεί πως το μοντάζ δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως κάλεσε άμεσα να ασκηθεί βία.

Ωστόσο, το δίκτυο επιμένει πως δεν υπάρχει νομική βάση για να μηνυθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους στους τηλεθεατές, κάτι που νομικοί στη Βρετανία σημειώνουν πως θα έκανε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης στον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα πολύ βαριά από πολιτική σκοπιά, πέρα από την οικονομική.

Αυτός είναι ο λόγος που κατέθεσε μήνυση στις ΗΠΑ

Η διένεξη για το μονταρισμένο απόσπασμα, που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama του BBC - λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ - πυροδότησε κρίση δημοσίων σχέσεων για το δίκτυο με επιστέγασμα τις παραιτήσεις των δυο κορυφαίων στελεχών του.

Οι δικηγόροι του Τραμπ επιχειρηματολογούν πως το BBC με το ντοκιμαντέρ αυτό προκάλεσε βαρύ πλήγμα στην υπόληψη και τη φήμη του και πελώρια οικονομική ζημία.

Το ντοκιμαντέρ προσέλκυσε ακόμη περισσότερη προσοχή αφού διέρρευσε εσωτερικό έγγραφο του BBC, συνταγμένο από εξωτερικό ελεγκτή για ζητήματα προτύπων και δεοντολογίας, που ήγειρε ανησυχίες για τον τρόπο που έγινε η επεξεργασία του υλικού, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για «προκαταλήψεις» στο δημόσιο δίκτυο.

Ο Τραμπ εκτιμάται πως κατέθεσε μήνυση και αγωγή στις ΗΠΑ επειδή οι προσφυγές στη δικαιοσύνη στη Βρετανία πρέπει να γίνονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση, διάστημα που έχει παρέλθει από τη μετάδοση του συγκεκριμένου επεισοδίου της εκπομπής Panorama.

Για να ξεπεράσουν τις κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ελευθερίες του λόγου και του Τύπου, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον αμερικανό πρόεδρο θα χρειαστεί να αποδείξουν πως όχι μόνο το μοντάζ δημιούργησε ψευδή και δυσφημιστική εικόνα, αλλά και ότι το BBC παραπλάνησε εσκεμμένα τους τηλεθεατές του ή ότι ενήργησε αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Το δίκτυο θα μπορούσε να αντιτείνει πως το ντοκιμαντέρ ήταν στην ουσία ακριβές και αληθές και ότι το μοντάζ δεν δημιουργούσε καμιά ψευδή εντύπωση, σύμφωνα με νομικούς. Αναμένεται επίσης να προβάλει ως αντεπιχείρημα ότι η προβολή του δεν κατάφερε πλήγμα στη φήμη του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται μερικανικά μέσα ενημέρωσης προτίμησαν να κλείσουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και να προχωρήσουν στην καταβολή αποζημιώσεων στον Τραμπ έπειτα από μηνύσεις και αγωγές που τους άσκησε μετά την εκλογική νίκη του τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει προσφύγει, μεταξύ άλλων, εναντίον των εφημερίδων New York Times και Wall Street Journal καθώς και τοπικής εφημερίδας στην Άιοβα. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες.