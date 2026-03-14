Νησί Χαργκ, στο Ιράν. Ο κομβικός του ρόλος στην παγκόσμια οικονομία.

Επιθέσεις στο νησί Χαργκ, τον κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στοχεύοντας όλες τις στρατιωτικές υποδομές στο νησί, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος στους ΝΥΤ. Ειδικότερα, βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έπληξαν χώρους αποθήκευσης πυραύλων, καθώς και αποθήκες που φιλοξενούσαν ιρανικές νάρκες, δήλωσε ο αξιωματούχος. Όπως ανέφερε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στόχευσαν τις οικονομικές υποδομές στο νησί.

Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια μεγάλη επιδρομή βομβαρδίζοντας το νησί Χαργκ, ένα βασικό λιμάνι και κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιδρομή έχει «εξαλείψει» τις στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, ενώ τόνισε ότι έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να μην καταστρέψει τις πετρελαϊκές του υποδομές.

Η απάντηση του Ιράν

Οι «Ενωμένες Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν» προειδοποίησαν πάντως ότι οποιαδήποτε επίθεση στις πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές της χώρας θα οδηγήσει σε επιθέσεις ενεργειακών υποδομών που ανήκουν σε πετρελαϊκές εταιρείες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο κομβικός ρόλος του νησιού Χαργκ

Το νησί Χαργκ φιλοξενεί τρεις κύριες εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Falat Iran Oil Company, η οποία παράγει 500.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και θεωρείται το μεγαλύτερο από τα τέσσερα κύρια διυλιστήρια παραγωγής πετρελαίου της χώρας.

Το νησί φιλοξενεί επίσης την Kharg Petrochemical, καθώς και μια σημαντική εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφοράς πετρελαίου καθώς και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παίζει παράλληλα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του Ιράν και στα έσοδά του από το πετρέλαιο., ενώ οποιαδήποτε «διαταραχή» στις υποδομές του νησιού θα επηρέαζε ακόμη περισσότερο την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου έχει ήδη αυξηθεί κατά 40% με το νησί Χαργκ να είναι ένα από τα πλέον στρατηγικά και κρίσιμα ενεργειακά φυλάκια του Ιράν, που βρίσκεται βαθιά στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, περίπου 32χλμ από τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας.

Σημειώνεται ότι το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από το Χαργκ, ενώ το νησί διαθέτει τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, ενώ οι αγωγοί από το νησί συνδέονται δια θαλάσσης με μερικά από τα μεγαλύτερα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

Πάνω από 103 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου (πηγή FactSet/ΝΥΤ)

Και νέα ανάρτηση Τραμπ

Τα ξημερώματα του Σαββάτου ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε επίσης: «Το Ιράν είχε σχέδια να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να εξαλείψει εντελώς το Ισραήλ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΝΕΚΡΑ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».