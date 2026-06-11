Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «νυχτερινή» τροπολογία με μόνο σκοπό το «στρίμωγμα» προσώπων στον υπουργικό συμβούλιο, με τον υπουργό Εξωτερικών να αναφέρει πως με τη ρύθμιση ενεργοποιείται άρθρο του Συντάγματος μετά από 50 χρόνια και πως οι θέσεις αυτές «προσδίδουν υπηρεσία στο Πολίτευμα».

«Φωτιά» έβαλε στην Ολομέλεια της Βουλής, η τροπολογία του Γιώργου Γεραπετρίτη, η οποία προβλέπει την σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «νυχτερινή» τροπολογία με μόνο σκοπό το «στρίμωγμα» προσώπων στον υπουργικό συμβούλιο, με τον υπουργό Εξωτερικών να αναφέρει πως με τη ρύθμιση ενεργοποιείται άρθρο του Συντάγματος μετά από 50 χρόνια και πως οι θέσεις αυτές «προσδίδουν υπηρεσία στο Πολίτευμα».

«Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει συνέχεια στο υπουργείο Εξωτερικών με θεσμικό τρόπο, γι’ αυτό η θέση καλύπτεται από ανώτατο διπλωμάτη. Σε μια περίοδο παγκόσμιων κλυδωνισμών, πρέπει να διασφαλίζεται αυτή η συνέχεια. Συνέχεια, άμεση ανταπόκριση και διαχείριση γεωπολιτικών κρίσεων. Αυτά είναι απολύτως απαραίτητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», υποστήριξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης , υπογραμμίζοντας πως είχε εκφράσει τη βούληση να ενεργοποιηθεί αυτή η θεσμική πρόβλεψη από τότε που ανέλαβε.

«Μας είπατε ότι ήταν… όνειρο ζωής σας να κάνετε υπηρεσιακό υφυπουργό. Ως τροπολογία μεταμεσονύχτια το ονειρευόσασταν σε παντελώς άσχετο νομοσχέδιο; Η αλήθεια είναι ότι φταίει το στρίμωγμα υπουργών σε θέσεις που έχουν γεμίσει. Πώς θα χωρέσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου! Αυτό σκέφτεστε. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Αυτή είναι η ΝΔ!», ανέφερε με νόημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

«Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η νύχτα και γελά. Γιατί δεν μας λέτε απλώς πως “πρέπει να τακτοποιήσω την Παπαδοπούλου σε μια θέση και να επαναφέρω τον Χατζηβασιλείου στην κυβέρνηση”; Απλά και καθαρά λόγια», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

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«Δεν είναι αθώα η τροπολογία, ούτε υλοποίηση ενός ονείρου που είχατε υπουργέ. Το φέρνετε μια μέρα πριν την ορκωμοσία των νέων υπουργών», είπε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης σημείωσε πως «ομολογείτε ότι δεν θα είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές».

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Ο υπουργός Εξωτερικών σήκωσε το γάντι και εξαπέλυσε βέλη, βάζοντας στο στόχαστρο πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ. «Για ακόμη μια φορά το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του καθώς «προσβάλλει το Διπλωματικό Σώμα», ανέφερε αρχικά.

«Διαφωνείτε με τη συνταγματική διάταξη; Το Σύνταγμα προβλέπει το θεσμό των υπηρεσιακών υφυπουργών, σχεδόν οι μισές κυβερνήσεις της υφηλίου προβλέπουν αυτές τις θέσεις. Τη θέση την καταλαμβάνει ένας ανώτατος διπλωμάτης, όχι ένας πολιτικός καριέρας. Η πρόβλεψη είναι ένας άνθρωπος διπλωμάτης, όταν δεν υπάρχει πολιτική κυβέρνηση, να υπάρχει κάποιος να συνεχίσει την πολιτική ώστε να μην έχουμε κινδύνους», συνέχισε.



«Εμείς προσβάλλουμε το διπλωματικό Σώμα κι όχι εσείς; Που μετά από 50 χρόνια και 7 χρόνια στην κυβέρνηση το ενεργοποιείτε το άρθρο την ώρα που θέλετε να υπουργοποιήσετε ξανά τον Χατζηβασιλείου;», απάντησε ο Παύλος Χρηστίδης.

Ο υπουργός Εξωτερικών δικαιολόγησε την αντίδραση του Παύλου Χρηστίδη στο νεαρό της ηλικίας του όπως είπε, επισημαίνοντας πως «ξέχασε ότι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τόσα χρόνια και δεν έφερε αυτή τη ρύθμιση».

«Με το περιεχόμενη της διάταξης συμφωνείτε ναι ή όχι; Το ΠΑΣΟΚ κωφεύει, η ουσία είναι το εάν τιμάμε το Διπλωματικό Σώμα ή εάν το απαξιώνουμε στο πλαίσιο του πολιτικού μηδενισμού. Με αυτή την επαμφοτερίζουσα πρακτική το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει μπροστά», πρόσθεσε.