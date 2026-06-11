Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Δικογραφία για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη και τον υπουργό Υγείας διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Η δικογραφία αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε εις βάρος τους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για δηλώσεις τους σχετικά με πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της.

Η εργαζόμενη στην οποία είχαν αναφερθεί οι δύο υπουργοί είναι η κουνιάδα της βουλευτού Τζώρτζιας Κεφαλά και πρώην εργαζόμενης στο κόμμα, η οποία φέρεται να έχει καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης είχε απορρίψει τις καταγγελίες και είχε επιτεθεί σε Παύλο Μαρινάκη και Άδωνι Γεωργιάδη.